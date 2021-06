Queiroga fala sobre antecipação de vacinas e campanha de imunização

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falará hoje em entrevista ao programa A Voz do Brasil sobre o andamento do Plano Nacional de Imunização (PNI) e sobre a articulação do governo federal para adiantar doses de vacinas. O ministro também falará sobre a produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) e sobre as transferências de conhecimento e tecnologia envolvidas no processo de produção.

Marcos Pontes pede integração do continente para vencer a pandemia

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou que é necessário um movimento regional no continente para vencer a covid-19. Pontes participou, na manhã de hoje (21), de fórum organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Avião com 1,5 milhão de doses da Janssen chega amanhã, diz ministro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje (21), em Brasília, que um avião com 1,5 milhão de doses da vacina contra covid-19, da farmacêutica Janssen, deve chegar ao Brasil às 6h45 de amanhã (22), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

