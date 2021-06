SP amplia vacinação para profissionais da Educação a partir do dia 11

O governo paulista anunciou hoje (9) que ampliará a vacinação contra a covid-19 para todos os profissionais da Educação a partir desta sexta-feira (11). Anteriormente, a previsão era que o grupo com idade entre 18 e 44 anos da categoria começasse a ser vacinado no final de julho. Essa faixa etária envolve 363 mil trabalhadores.

Nesta quarta-feira teve início a vacinação de cerca de 80 mil profissionais da Educação com idade entre 45 e 46 anos. De acordo com o governo, a imunização de trabalhadores das redes estadual, municipal, federal e privada de ensino do estado começou em 10 de abril. Os primeiros convocados foram os com idade acima de 47 anos. Em todo o estado, são 843 mil servidores da educação.

Os profissionais devem fazer o cadastro no site Vacina Já Educação. Além dos que atuam nas escolas, podem se cadastrar os que atuam em órgãos administrativos, como secretarias da Educação e Diretorias de Ensino. Os que atuam na rede estadual vão receber o QR Code do agendamento automaticamente no e-mail, sem necessidade de cadastro prévio. Apenas terceirizados devem fazer o cadastro.

Cadastro

Para as redes municipal, federal e particular, o cadastro é obrigatório. São pedidos dados como número do CPF, nome completo e e-mail. Também serão solicitados dados como informações pessoais, nome da escola, rede de ensino, município, cargo e holerite. Após análise, o profissional recebe no e-mail o comprovante Vacina Já Educação com um QR Code, que deve ser apresentado no local de vacinação.

Segundo o governo estadual, a aplicação das doses ocorrerá em parceria com as prefeituras, por isso, após a confirmação do cadastro, é importante ficar atento às regras do município para se informar sobre datas e postos de vacinação.

Data de vacinação

O governo paulista divulgou também nova ferramenta no site Vacina Já que mostra a contagem regressiva para vacinação de cada faixa etária.

As projeções mostram que toda a população deve ter o período de imunização iniciado em menos de quatro meses.