Viana, no Espírito Santo, vacinará população de 19 a 49 anos

Toda a população de 18 a 49 anos do município de Viana, na Grande Vitória, no Espírito Santo, será vacinada contra a covid-19 com meia dose da vacina AstraZeneca, no dia 13 de junho. O público alvo do projeto Viana Vacinada é de 35 mil pessoas.

A ação tem o apoio do Ministério da Saúde, que disponibilizou as doses do imunizante, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Universidade Federal do Espírito Santo, além da coordenação dos governos do estado e do município de Viana.

Segundo a coordenadora do estudo, a médica Valéria Valim, a aplicação de meia dose é justificada pela falta de vacinas para imunização em massa, realidade observada ao redor do mundo. Além disso, a AstraZeneca já realizou estudos com essa dosagem, como ela detalha a pesquisadora.

Valéria Valim, também destacou que a estimativa de redução de incidência da covid-19 com meia dose é de 60% ao longo de seis meses após a vacinação.

Ouça na Radioagência Nacional



Ao anunciar o projeto, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que a experiência no município de Viana pode ajudar o Brasil e até outros países.

Renato Casagrande também lembrou que a utilização de dose ajustada já se mostrou eficaz no Brasil com a vacina da febre amarela.

O governo do Espírito Santo ressalta que a participação no estudo é voluntária, e que caso não seja confirmada a efetividade da imunização, a população que fará parte do projeto receberá uma dose de reforço.

Moradores de Viana poderão fazer o agendamento da vacina pela internet.