Agendamento da vacinação no DF é retomado após problema nos servidores

O agendamento para a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal foi retomado há pouco. O sistema chegou a ser suspenso mais cedo após problemas técnicos. Diversas pessoas relataram, via redes sociais, que não estavam conseguindo realizar o procedimento.

À Agência Brasil, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o agendamento foi pausado após a detecção de problemas nos servidores da Coordenação Especial de Tecnologia da Informação (CTINF). Segundo a nota, a área técnica do órgão está analisando o problema.

O governo do Distrito Federal abriu, nesta sexta-feira (16), o agendamento para pessoas com 40 anos, além de faixas etárias mais altas que ainda não conseguiram marcar a aplicação do imunizante.

Balanço

Conforme o sistema de dados da secretaria de saúde, até o momento, foram aplicadas 1,1 milhão da primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 34,7% da população, e 381,1 mil da segunda dose, o correspondente a 13,8% dos cidadãos da capital.