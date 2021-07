Covid-19: DF começa a vacinar faixa de 41 anos na segunda-feira

O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o início da vacinação contra covid-19 da faixa etária a partir de 41 anos na -feira (13). O agendamento tem início neste (10), a partir das 10 horas, no sistema disponibilizado pelo site criado para essa finalidade.

O anúncio foi feito -feira (8), em entrevista coletiva de representantes do GDF. Podem agendar as pessoas de 41 a 59 anos. As faixas acima de 60 anos já passaram pela vacinação na capital.

Segundo o governo do DF, o avanço para as faixas etárias a partir de 41 anos será viabilizado por novas doses distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Diante da falta de procura, serão redirecionadas 3,6 mil doses que haviam sido reservadas para outros grupos prioritários.

O governo não informou quantas vagas estarão disponíveis para o agendamento. O número dependerá de um cálculo que a Secretaria de Saúde fará a partir do uso de “sobras” dos grupos prioritários.

Outros estados

Na entrevista, o GDF também informou que passará a aplicar a dose na capital para quem recebeu a primeira dose em outro estado, se a pessoa fizer parte dos grupos atendidos pelo DF e desde que comprove residência no Distrito Federal.