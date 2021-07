Na quarta-feira, Rio amplia calendário de vacinação contra gripe

O município do Rio ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para a população em geral. A partir da próxima quarta-feira (14), pessoas com seis meses de idade ou mais poderão comparecer às unidades de Atenção Primária, como as clínicas da Família e os centros Municipais de Saúde, para receber o imunizante. Para evitar aglomerações nas unidades de saúde, deve ser observado o escalonamento por faixas etárias.

Conforme o novo calendário, entre os dias 14 e 28 de julho serão vacinadas pessoas de 6 meses a 17 anos. Entre 21 e 30 de julho, as de 51 a 60 anos;.de 28 de julho a 10 de agosto, as de 41 a 50 anos; entre 10 e 18 de agosto, de 31 a 40 anos; e de 18 a 30 de agosto serão vacinadas as pessoas na faixa de 18 a 30 anos.

“É muito importante a vacinação contra a gripe. Temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que já se vacinaram, mas a meta da secretaria é alcançar 2 milhões e 200 mil pessoas vacinadas na cidade, por isso ampliamos para toda a população, por faixa etária, com o objetivo de vacinar o maior número possível de pessoas”, informou o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista à Agência Brasil.

Intervalo

O secretário alertou que é preciso respeitar o intervalo entre as vacinas covid-19 e a da gripe. “A vacina da gripe não pode ser misturada com a vacina da covid, tem que ter intervalo de 14 dias entre uma dose e outra da vacina”, alertou, acrescentando que idosos e as pessoas de grupos prioritários que ainda não receberam os imunizantes contra a gripe nos dias previstos anteriormente, podem procurar os postos para receberem a vacina.

Covid-19

Nesta semana, o calendário de vacinação contra covid-19 contempla pessoas de 42 a 40 anos ou mais. Até sábado serão aplicadas doses em quem não pôde comparecer no dia determinado. “Temos repescagem todos os dias. É muito importante que todas as pessoas com mais de 40 anos procurem uma unidade de saúde para se vacinar. O grupo de 40 anos corresponde a 45% das internações que temos na cidade do Rio de Janeiro", disse o secretário.

Para evitar a escolha de imunizantes, como vem ocorrendo nos chamados sommeliers de vacinas, Daniel Soranz afirmou que, após o calendário desta semana, a secretaria vai reduzir a frequência das repescagens. “A frequência da repescagem vai diminuir a partir desse grupo de 40 anos ou mais. É importante que as pessoas se vacinem nos seus dias programados, porque vamos diminuir a frequência da repescagem”, informou.

Segunda dose

O secretário revelou ainda que tem aumentado a adesão das pessoas à segunda dose da vacina contra a covid-19. “Infelizmente tem uma porcentagem de 4% da população que está com a segunda dose atrasada. A gente tem feito busca ativa para diminuir o número, mas a maioria das pessoas está procurando tomar a segunda dose de maneira correta, direitinho, e a gente espera que ao longo das próximas semanas o número aumente. Esperamos que a população continue com essa boa adesão e venha se vacinar”, completou.