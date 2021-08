Projeto em Paquetá aplica segunda dose em moradores

Os moradores da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que participam do projeto "PaqueTá Vacinada" recebem hoje (15) a segunda dose das vacinas contra a covid-19. Com a nova etapa da pesquisa, a ilha, localizada no interior da Baía de Guanabara, será o primeiro bairro carioca a ter sua população totalmente imunizada com as duas doses.

O projeto da Secretaria Municipal de Saúde do Rio conta com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que vão estudar questões como o impacto da imunização na circulação do vírus, a efetividade da vacina e a proteção das pessoas não vacinadas.

Além da vacinação, a pesquisa conta com monitoramento sorológico dos moradores, e mais de 2,3 mil exames foram coletados antes da vacinação. Segundo a secretaria, antes da primeira dose da vacina ser aplicada nos voluntários do projeto, 40% dos adultos não vacinados e 90% dos já vacinados testaram positivo para a presença desses anticorpos. Entre as crianças e adolescentes testados, 21% já tinham anticorpos por terem sido expostos ao vírus.

A vacinação em massa da população começou em 20 de junho, quando foi atingido o percentual de 96% de adultos com a primeira dose. Em 25 de julho, os adolescentes de 12 a 17 anos também receberam a primeira dose, e a adesão foi de 95%.

Os adultos receberam a vacina AstraZeneca, que é produzida na Fiocruz. Já os adolescentes receberam a Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.