Covid-19: Brasil tem 20,9 milhões de casos e 585,4 mil mortes

O número de pessoas que teve o diagnóstico de covid-19 desde o início da pandemia atingiu 20.974.850. Em 24 horas, as autoridades de saúde confirmaram 15.951 novos diagnósticos.

Ainda há 372.843 casos em acompanhamento. O nome é dado ao número de casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.

A soma de vidas perdidas para a doença alcançou 585.846 pessoas. Entre ontem e , foram registradas 672 mortes em decorrência da covid-19.

Ainda há 3.436 falecimentos em investigação. Nessas situações, os diagnósticos dependem de resultados de exames concluídos após a morte do paciente.

O número de pessoas recuperadas da covid-19 chegou a 20.016.161. Isso corresponde a 95,4% dos infectados no Brasil desde o início da pandemia.

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta -feira (10).

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (147.020), Rio (63.641), Minas Gerais (53.525), Paraná (37.954) e Rio Grande do Sul (34.425). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.816), Amapá (1.960), Roraima (1.963), Tocantins (3.708) e Sergipe (6.003).

Vacinação

Os dados mais recentes do painel de vacinação do Ministério da Saúde mostra que foram aplicadas 205,8 milhões de doses da vacina contra a covid-19, sendo 136,1 milhões como primeira dose e 69,7 milhões como segunda dose.

Ainda conforme o painel de vacinação, foram entregues 239,4 milhões de doses.