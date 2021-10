Banco de Sangue de SP está aberto até as 18h para receber doadores

O Banco de Sangue de São Paulo recebe doadores neste feriado de 12 de outubro até as 18h. A unidade funciona na Rua Tomás Carvalhal, número 711, no Paraíso. O procedimento dura em média 40 minutos. De acordo com o órgão, a cada doação, quatro vidas podem ser salvas.

Estão sendo seguidos todos os protocolos de segurança contra a covid-19. A unidade, inclusive, recebeu o selo Covid Free de Excelência, concedido pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes).

Os doadores devem apresentar um documento oficial com foto, que pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação, entre outros, mas devem estar em bom estado de conservação. É preciso ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação seja feita até os 60 anos. Menores de 18 anos devem ter autorização e estar acompanhados dos pais.

Crianças, menores de 12 anos, não podem ser acompanhantes de um adulto. Eles podem estar no local apenas se for acompanhado por dois adultos que vão se revezar no momento da doação.

Além disso, é preciso estar em boa condição de saúde, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e aguardar no mínimo 3 horas após almoçar ou ingerir comida gordurosa.

Restrições para doar

Se o doador tiver tatuagem e/ou piercing, é necessário aguardar 12 meses. Se o local do piercing for a região genital ou língua, a doação só poderá ser feita após 12 meses da retirada.

Pessoas com diabetes que fazem uso de insulina não podem doar sangue. Se a pessoa tiver passado por endoscopia ou procedimento endoscópico, é necessário aguardar 6 meses.

Também não é possível doar se a pessoa tiver tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Em caso de gripe ou resfriado, o candidato a doador deve aguardar 30 dias após o fim dos sintomas. Se tomou vacina da gripe, deve aguardar 48 horas e já pode fazer a doação

Observações para o coronavírus

Pessoas que tiveram contato com paciente positivo ou com suspeita de covid-19, devem aguardar 14 dias. No caso em que o possível doador é o doente, a espera é de 30 dias.

Pessoas que tomaram CoronaVac devem aguardar 48 horas após a imunização para ser um doador de sangue. No caso das vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, a espera é de 7 dias.

Quem viajou para o exterior, é necessário entrar em contato com o Banco de Sangue para saber o período que não pode doar, pois o tempo varia de acordo com o país.