Capital paulista passa a utilizar CoronaVac apenas para segunda dose

As 50 mil doses do imunizante CoronaVac recebidas ontem (20) pela prefeitura de São Paulo serão utilizadas apenas para a segunda dose da vacinação. O objetivo é o de garantir que todas as pessoas que receberam a vacina do laboratório Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan, concluam seu esquema vacinal com a mesma vacina.

“O município vai garantir a vacina para todos aqueles que receberam esse imunizante na primeira dose. A CoronaVac é uma vacina importante, que salvou muitas vidas, principalmente dos idosos, no início da vacinação”, disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

A disponibilidade de segunda dose das vacinas anticovid pode ser verificada por meio da plataforma De Olho na Fila.

Até esta quarta-feira (20), foram aplicadas 19.470.656 doses de vacinas anticovid, sendo 10.466.580 primeiras doses, 8.052.343 segundas doses, 327.028 doses únicas e 624.705 doses adicionais.

A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos de idade está em 107,7% para D1 + DU e em 90,7% para D2 + DU. Em adolescentes de 12 a 17 anos de idade, foram aplicadas 852.944 primeiras doses, representando uma cobertura vacinal de 101,1%. Também foram aplicadas 7.700 segundas doses nesse público.