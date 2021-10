Rio anuncia retomada da dose de reforço a partir desta quinta-feira

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que recomeçará a aplicar doses de reforço de vacina contra a covid-19 a partir desta quinta-feira (21). Desde sexta-feira (15), a aplicação estava suspensa, pela falta da vacina da Pfizer, única que está sendo utilizada no reforço.

O primeiro grupo a receber a imunização será de mulheres com 67 anos ou mais. Na sexta-feira (22), será a vez de homens com 67 anos ou mais. E no sábado (23) será a repescagem para todos com 67 anos ou mais.

Na segunda-feira (25), serão vacinadas mulheres com 66 anos ou mais. Na terça-feira (26), receberão a vacina homens com 66 anos ou mais. E na quarta-feira (27), será dia de repescagem para todos acima dessa idade.

Na quinta-feira (28), serão vacinadas mulheres com 65 anos ou mais. Na sexta-feira (29), é a vez dos homens com 65 anos ou mais. E no sábado (30), será dia de repescagem a todos acima dessa idade.

Quanto aos adolescentes, até o final de outubro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

A lista com todos os locais de aplicação de vacinas pode ser conferida na página da prefeitura https://coronavirus.rio/vacina/ sobre o tema.