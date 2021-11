Capital paulista mantém vacinação contra covid-19 no fim de semana

A capital paulista mantém a vacinação contra a covid-19 neste fim de semana e na segunda-feira, feriado de 15 de novembro. As unidades de saúde funcionarão em horários especiais, assim como os postos onde o imunizante é aplicado.

Neste sábado (13), estarão abertos, das 8h às 17h, os megadrive-thrus, megapostos e as unidades básicas de saúde (UBSs) e farmácias. As unidades de atendimento médico ambulatorial (AMAs) e UBSs integradas funcionarão das 7h às 19h. Todas poderão aplicar a primeira, a segunda, ou a dose adicional da vacina.

No domingo (14), das 8h às 16h, estarão disponíveis para vacinação as farmácias da Avenida Paulista, nos números 2.371 e 266. Os postos que funcionam em parques – Buenos Aires, do Guarapiranga, do Carmo, Villa-Lobos, Independência, CERET e da Juventude – estarão abertos das 8h às 17h. Todos podem aplicar a primeira, segunda, ou a dose adicional do imunizante.

No feriado (15), estarão abertos para a vacinação contra a covid-19 AMAs e UBSs integradas, das 7h às 19h; e os megapostos, das 8h às 17h. Todos estão aptos a aplicar a primeira, a segunda e a dose de vacina.