Vacinação contra a covid-19 segue na cidade de São Paulo nesta terça

Quem quiser aproveitar o feriado do Dia de Finados para se vacinar contra a covid 19 na capital paulista pode ir em uma das 82 assistências médicas ambulatoriais integradas com unidades Básica de Saúde (AMA/UBS) Integradas até as 19h.

A vacinação está disponível para aplicação de primeira, segunda e dose adicional.

Podem receber a dose de reforço os trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana (GCM), sepultadores do serviço funerário e agentes fiscalizadores das subprefeituras, idosos com mais de 60 anos de idade e profissionais da saúde acima de 18 anos de idade, desde que tenham tomado a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única) há pelo menos seis meses.

A dose adicional também está disponível para adultos com alto grau de imunossupressão que receberam a última dose da vacina há pelo menos 28 dias. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a convocação da população elegível à primeira e segunda dose.

Na unidade, é obrigatório apresentar documento de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, comprovante de residência na capital paulista e o cartão de vacinação contra a covid-19 (no caso de segunda dose ou dose adicional).

Trabalhadores da saúde precisam levar um comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento do conselho de classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma.