Maricá começa a vacinar crianças contra a covid-19 nesta sexta-feira

A cidade de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, inicia hoje (14) a imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19, sendo a primeira do estado a atender essa faixa etária.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu no início da madrugada de hoje a primeira remessa das vacinas da Pfizer destinada a esse público, com 93,5 mil doses.

De acordo com a prefeitura da cidade, o primeiro grupo atendido será o de crianças indígenas em suas aldeias. Amanhã (15), será a vez das crianças com comorbidades ou deficiência permanente, que devem ser levadas à sede do Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (Sarem), das 9h às 13h.

As crianças com dificuldades de locomoção severa podem receber a vacina em casa, depois de agendamento na Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

O pai ou responsável precisa apresentar o laudo médico que comprove a comorbidade ou a deficiência permanente listada no Plano Nacional de Imunização (PNI), além de certidão de nascimento ou documento de identidade da criança.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, destacou que o cronograma da cidade segue o recomendado pelo PNI, mas depende da disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde. Ela explica que a imunização das crianças ajuda a proteger toda a população contra o novo coronavírus.

“É importante que os responsáveis saibam que a vacina é segura e eficaz, e é fundamental que as crianças recebam a primeira dose o quanto antes para conseguirmos romper a cadeia de transmissão do vírus, principalmente a de novas variantes. Além de proteger e evitar formas graves, a vacinação das crianças também protegerá os adultos e os idosos, por isso é urgente e necessária”.

O calendário para a imunização das crianças em geral ainda não foi divulgado pela prefeitura de Maricá.

No município do Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou para segunda-feira (17) o início da vacinação infantil, começando com as meninas de 11 anos. Na terça-feira será a vez dos meninos da mesma idade e na quarta-feira a repescagem para ambos os sexos.