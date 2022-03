Domingo tem vacinação contra covid-19 e gripe na capital paulista

A vacinação contra a covid-19 segue na capital paulista até as 16h deste domingo (27), nas farmácias parceiras da Avenida Paulista (nos números 2.371 e 266), e até as 17h nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência, Ceret e da Juventude. Crianças e adolescentes também poderão se vacinar contra a covid-19 nesses postos, hoje.

O domingo também é marcado pelo início da campanha de vacinação contra a gripe, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Esses mesmos postos atenderão idosos com mais de 80 anos para se imunizar contra o vírus influenza, causador da gripe.

A partir da segunda-feira (28), a vacinação contra covid-19 volta a ocorrer em toda a rede: UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h, e megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h. A vacinação para o público infantil é realizada apenas nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas. A vacinação contra influenza estará disponível para o público elegível em todas as UBSs e AMAs/UBSs Integradas.

A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110,1% para primeira dose (D1), em 106,2% para a segunda dose (D2) e em 70,7% para a dose de reforço e 0,7% para a segunda dose de reforço

Em adolescentes de 12 a 17 anos a cobertura vacinal da primeira dose chega 115,3%, e 101,1% para a D2. Já no público de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal da D1 está em 84,4% do total esperado, e em 42,1% para a segunda dose.

Mais informações e a lista completa dos postos em funcionamento na capital podem ser encontradas na página do Vacina Sampa.