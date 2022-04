Saúde detalha ações do Dia D da vacinação contra influenza e sarampo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje (4), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre o início da campanha de vacinação contra a influenza e sarampo. O ministro também detalhou a intensificação das campanhas no chamado Dia D, além de detalhar as medidas específicas para os grupos prioritários, como idosos, imunossuprimidos e crianças.

Destaques do dia:

Cerimônia marca lançamento da campanha de vacinação contra a gripe

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (4), em Brasília, foi lançada a Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe e Sarampo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes do ministério apresentaram os objetivos e metas da iniciativa, que vai até junho. O Dia D, principal data de mobilização da campanha, foi marcado para o dia 30 de abril.

Bebês nascidos no Rio já sairão da maternidade com identidade e CPF

O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (HMMABH), localizado na região central do Rio de Janeiro, é a primeira unidade da rede municipal de saúde da cidade a garantir cidadania e segurança aos bebês nascidos no local. Segundo informou hoje (4) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS Rio), os bebês já sairão da maternidade com carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), além da certidão de nascimento.

*Matéria em atualização.