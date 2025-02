Menina é primeira morte por dengue confirmada na capital de São Paulo

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, confirmou a primeira morte por dengue na capital este ano. A vítima é uma menina de 11 anos, moradora da região de Hermelino Matarazzo, na zona leste. Ela morreu em 30 de janeiro e teve a morte divulgada nessa segunda-feira (10) pelo órgão da administração municipal.

O caso foi investigado pela Instituto Adolfo Lutz. Só neste ano, a cidade de São Paulo registrou até agora 2.851 casos de dengue. Com o aumento dos casos, a Secretaria Municipal informou que vai priorizar os esforços de busca ativa para aplicar a segunda dose da vacina contra a doença. A imunização tem como público-alvo as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Até agora, apenas 38% do público-alvo, na faixa etária de 10 a 14 anos, considerada prioritária ao órgão, tomaram as duas doses do imunizante. Estima-se que nessa faixa de idade vivam 600 mil pessoas na capital.

Estado e país

Conforme o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo concentra a maior parte dos registros de contaminações. Já são 150.272 casos prováveis neste ano. Foram 54 óbitos (as estatísticas do governo do estado indicam 57 mortes) e outros 204 casos estão em investigação no Instituto Adolfo Lutz. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 257.284 casos, com 290 mortes em investigação e 72 casos confirmados.