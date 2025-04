Dengue: SP, MG e PR concentram 73% dos casos e 86% dos óbitos

Dos cerca de 850 mil casos prováveis de dengue notificados no Brasil ao longo dos três primeiros meses de 2025, 73% se concentram nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8) pelo Ministério da Saúde.

Os três estados respondem ainda por 86% de todos os óbitos por dengue no país, sendo que São Paulo concentra 305 de um total de 430 mortes confirmadas no período.

“O que tem nos preocupado? Os óbitos”, destacou a secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, durante coletiva de imprensa.

Segundo ela, a letalidade por dengue no estado de São Paulo, neste momento, é maior do que a média nacional.

“Todo óbito por dengue, em princípio, é uma morte evitável”, completou.

Sorotipos

Mariângela ressaltou ainda a circulação do sorotipo 3 da dengue no país ─ tipo do vírus que não circulava no Brasil há mais de 15 anos e, por isso, encontra menos pessoas imunes ao contágio. Neste momento, 22% dos casos de dengue registrados no Brasil são do sorotipo 3.

Dados da pasta indicam também que 72% dos casos de dengue registrados no estado de São Paulo são do sorotipo 3. “Temos mais gente suscetível a ele”, explicou a secretária.

Ainda segundo Mariângela, o estado de São Paulo identificou ainda a circulação do sorotipo 4 da dengue ─ ao todo, quatro casos foram notificados, sendo três confirmados para o sorotipo.

De acordo com o ministério, o sorotipo 2 segue respondendo pela maioria dos casos de dengue identificados no país, com índice de 72%.

Pico de casos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou que os meses de abril e maio, tradicionalmente, respondem como o período de maior registro de casos e, consequentemente, de óbitos por dengue ─ sobretudo na Região Sudeste.

Segundo ele, a proposta de apresentar o balanço de três meses da dengue no país contribui, inclusive, para preparar a pasta para o que ainda está por vir nesse período. “É um corte importante”, avaliou.

“Está claro para todos nós: temos uma redução expressiva no número de casos em 2025, quando comparados com 2024. Não é pouca coisa reduzir 75%”, disse Padilha, ao citar 2,3 milhões de casos a menos que os três primeiros meses do ano passado.

“Temos uma concentração desses casos em um estado”, destacou. “Queremos e vamos reforçar ações para apoiar estados onde há uma concentração, neste momento, do número de casos”, completou o ministro

>>> Os principais sintomas da dengue são:

febre alta

dor atrás dos olhos

dores no corpo, músculos e articulações

manchas avermelhadas na pele e coceira

náuseas

Pacientes com dengue devem seguir a orientação e acompanhamento dos serviços de saúde, buscando repouso e hidratação com a ingestão de líquidos.

Prevenção

As ações de prevenção da dengue incluem principalmente a atenção para não deixar locais descobertos com água, como caixas d'água, calhas, bueiros ou vasos de plantas. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunha, utiliza esses locais para depositar seus ovos e procriar.

A vacina contra a dengue também já está disponível no Sistema Único de Saúde para o público de 10 a 14 anos que reside em localidades prioritárias.