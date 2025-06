Gripe: SP inicia vacinação em estações e terminais nesta segunda

A prefeitura da capital paulista irá disponibilizar, para toda a população acima de 6 meses de idade, a partir desta segunda-feira (9), a vacina contra a gripe (vírus Influenza) em estações do transporte público na cidade. O imunizante já está disponível para toda a população, a partir dos 6 meses de idade, desde 19 de maio, nos postos de vacinação do município.

Confira os novos locais de vacinação contra a gripe na capital paulista:

Estação Luz - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Estação Engenheiro Goulart - CPTM : das 8h30 às 17h

: das 8h30 às 17h Estação São Miguel - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Estação Itaim Paulista - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Estação Corinthians-Itaquera - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Estação Perus - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Estação Pirituba - CPTM: das 8h30 às 17h

das 8h30 às 17h Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes: das 8h às 16h

das 8h às 16h Terminal de Ônibus Cachoeirinha: das 9h às 16h

das 9h às 16h Terminal Rodoviário do Tietê: das 9h às 16h

A imunização continuará também a ocorrer nas unidades básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs integradas, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima para vacinação, na capital paulista, por meio da plataforma Busca Saúde.

Até a última segunda-feira (3), 1.927.552 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no município de São Paulo. A cobertura vacinal está em 37,45%, levando em conta o público considerado estratégico pela campanha de vacinação: as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.