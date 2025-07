Quadra da Beija-Flor recebe mamógrafo móvel para exames gratuitos

Iniciativa vai até sábado com senhas distribuídas por ordem de chegada

A quadra da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, receberá até o próximo sábado (26), o mamógrafo móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) para realizar, gratuitamente, exames de mamografia e ultrassonografia.

Nesta quarta (23) e quinta-feira (24), além de mamografia, as moradoras do bairro também poderão realizar exames de ultrassonografia transvaginal, pélvica, mamária e tireoide com ou sem doppler.

O atendimento será feito das 8h às 17h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas às pacientes.



As interessadas em fazer os exames precisam apresentar pedido médico, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). É feito um cadastro e logo em seguida, a pessoa é encaminhada para o exame. O resultado sai no mesmo dia.

"É uma excelente oportunidade para as mulheres da comunidade poderem cuidar de sua saúde, devido à facilidade de acesso aos exames no mamógrafo móvel. A prevenção e o autocuidado são grandes aliados para diagnosticar uma possível doença e, se for o caso, ganhar tempo para iniciar o tratamento", incentivou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Desde segunda-feira (21) a unidade móvel oferece 80 exames de mamografia gratuitos por dia. Com isso, até o final da iniciativa, no sábado, o total de exames realizados pode chegar a 480.

Já para os exames de ultrassonografia, serão disponibilizadas 70 senhas por dia, nos dois dias da iniciativa, totalizando 140 exames.