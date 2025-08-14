logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário

Após sanções dos EUA, Mozart Sales destacou benefícios do programa
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 09:35
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Após ter o visto revogado pelo governo dos Estados Unidos em razão de sua ligação com o Mais Médicos, o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, defendeu nesta quinta-feira (14) o programa, citando impactos positivos e melhoria expressiva na saúde da população.

Em seu perfil no Instagram, o médico classificou o programa como “iniciativa primordial” para garantir atendimento a milhões de brasileiros. Lembrou que, no momento da criação do Mais Médicos, o governo brasileiro recorreu à possibilidade de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), levando à contratação de profissionais cubanos.

“Médicos cubanos já prestavam esse atendimento em outros 58 países de diferentes orientações político-ideológicas, por meio de mecanismos de cooperação internacional. Graças a essa iniciativa, a presença de profissionais brasileiros, cubanos e de outras nacionalidades ofereceu atenção básica de saúde e mãos fraternas e quem mais precisava. Diminuiu dores, sofrimentos e mortes”, escreveu Mozart.

No post, o secretário citou ainda uma aprovação, logo no início do programa, de 87%, segundo dados do Datafolha divulgados em 2013. “Inúmeras publicações científicas comprovam os impactos positivos e a melhora expressiva na saúde da população”, escreveu.

“Essa sanção injusta não tira minha certeza de que o Mais Médicos é um programa que defende a vida e representa a essência do SUS [Sistema Único de Saúde], o maior sistema público de saúde do mundo – universal, integral e gratuito”, concluiu Mozart.

Entenda

O Departamento de Estado norte-americano anunciou nessa quarta-feira (13) a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro, de ex-funcionários da Opas e de seus familiares.

A justificativa do governo de Donald Trump é que eles atuaram na implementação do Mais Médicos enquanto trabalhavam no Ministério da Saúde e que são cúmplices “do trabalho forçado do governo cubano”.

Foram revogados os vistos de Mozart e do ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e atual coordenador-geral para COP30, Alberto Kleiman.

Após a sanção, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa que, segundo ele, “sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja”.

“O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira. Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como ministro da Saúde, Mozart Sales e Alberto Kleiman”, disse em postagem nas redes sociais.

Relacionadas
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio 16/07/2025 Reuters/Umit Bektas/Proibida reprodução
EUA revogam vistos de funcionários do governo ligados ao Mais Médicos
Brasília (DF), 23/07/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante anúncio de novas medidas para expandir o provimento e a formação de médicos especialistas para atuação em áreas em que há escassez de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
"Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA
Edição:
Graça Adjuto
Mais Médicos benefícios Sanção Estados Unidos EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
An Israeli flag flutters, as part of the Israeli settlement of Maale Adumim is visible in the background, in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
Internacional Cisjordânia: novos assentamentos enterram criação de Estado palestino
qui, 14/08/2025 - 10:39
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde
qui, 14/08/2025 - 10:16
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário
qui, 14/08/2025 - 09:35
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça MP pede prisão preventiva de jovens que doparam turistas ingleses
qui, 14/08/2025 - 09:28
Bombeiros trabalham para extinguir incêndio florestal que se aproxima de Trancoso, Portugal 13/08/2025 REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Espanha registra terceira morte no combate a incêndios
qui, 14/08/2025 - 09:21
Agricultores familiares fazem colheita manual de feijão-caupi
Economia Plano Safra: BNDES atinge R$ 10 bilhões de recursos aprovados
qui, 14/08/2025 - 09:08
Ver mais seta para baixo