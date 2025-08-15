logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos

Entidade defendeu o programa como política de saúde pública 
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/08/2025 - 20:05
São Paulo
Em outubro de 2013, médicos cubanos desembarcavam em Brasília contratados pelo Programa Mais Médicos
© José Cruz/Agência Brasil

A Associação dos Médicos Cubanos no Brasil (Aspromed) repudiou as sanções do governo dos Estados Unidos a gestores públicos envolvidos com a estruturação do programa Mais Médicos, além de declarar apoio à cooperação de longa data entre Cuba e Brasil na área da saúde.

Nesta semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados à implementação do programa Mais Médicos. Foram cancelados os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais da pasta e atual coordenador-geral para COP30. Também foram sancionados o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e seus familiares.

Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, justifica que os servidores teriam contribuído para um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" por meio do Mais Médicos. 

Em nota de repúdio, a Aspromed destacou o papel do Mais Médicos como política de saúde pública com o objetivo de garantir o direito à saúde para todos, "especialmente para a população de baixa renda que vive em regiões menos privilegiadas por todo o país". 

Afastando a tese do Secretário de Estado dos Estados Unidos, a diretoria da associação afirmou que os médicos cubanos que permanecem no Brasil o fazem por escolha própria. 

"Muitos já naturalizados, com famílias brasileiras e laços afetivos profundos com o país, continuarão atuando com dedicação junto às comunidades mais carentes, levando atendimento e cuidado a pessoas que vivem em condições adversas, nos rincões mais distantes do território nacional", defendeu a nota.

Segundo a Aspromed, os 18 mil médicos que atuaram no programa realizaram cerca de 63 milhões de atendimentos, "fortalecendo e legitimando o maior sistema de saúde do mundo, universal, público e gratuito, o SUS". 

O convênio com Cuba terminou em 2018 e parte dos médicos optou por permanecer no país, 2,5 mil segundo estimativa da associação. O programa atendeu pequenas cidades e distritos indígenas onde a presença de profissionais de saúde era historicamente menor, mas também foi marcante em periferias das grandes metrópoles.

Relacionadas
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e inauguração da nova planta de produção de medicamentos hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). Parque fabril Hemobrás, Goiana-PE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula defende Mais Médicos e relação com Cuba após sanção dos EUA
Brasília (DF), 17/03/2025 - Detalhe do uniforma de um médico durante anúncio do ministro da Saúde Alexandre Padilha sobre a expansão do programa mais médicos com a oferta de novas vagas no primeiro edital de 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Entenda a participação de cubanos no programa Mais Médicos
Brasília (DF), 17/03/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anuncia a expansão do programa mais médicos com a oferta de novas vagas no primeiro edital de 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Edição:
Sabrina Craide
Mais Médicos Médicos Cubanos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede da EBC em Brasília
Cultura EBC divulga lista de habilitados no edital Seleção TV Brasil
sex, 15/08/2025 - 20:58
Brasília 60 Anos - Palácio Itamaraty
Internacional Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
sex, 15/08/2025 - 20:44
Logo da Agência Brasil
Justiça Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização
sex, 15/08/2025 - 20:41
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar cai para R$ 5,39 com expectativa de corte de juros nos EUA
sex, 15/08/2025 - 20:31
U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo"
sex, 15/08/2025 - 20:20
Em outubro de 2013, médicos cubanos desembarcavam em Brasília contratados pelo Programa Mais Médicos
Saúde Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
sex, 15/08/2025 - 20:05
Ver mais seta para baixo