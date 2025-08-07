logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz

Fundação destaca papel da vacinação, especialmente para idosos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/08/2025 - 17:46
Rio de Janeiro
Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre as crianças associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) permanecem em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta também que os casos de covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio de Janeiro. Na Bahia, também foi observado o aumento das hospitalizações em crianças e adolescentes, em decorrência do rinovírus.

O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados ao Influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade. O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste.

A pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portela destacou a importância da vacina da covid-19, especialmente para idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses. “Como em alguns estados os casos de SRAG por Influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, destaca a pesquisadora.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de Influenza A, 1,5% de Influenza B, 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de Sars-CoV-2 (covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de Influenza A; 2% de Influenza B, 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Situação nacional

Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 (34,1%) negativos, e ao menos 8.853 (5,9%) aguardando resultado laboratorial.

Relacionadas
São Paulo (SP), 09/06/2025 - A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo inicia ações de intensificação da vacinação contra a influenza. Posto de vacinação no Terminal Parque Dom Pedro II, no centro da capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio amplia vacinação contra covid-19 para pessoas com baixa imunidade
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Doenças crônicas agravam infecções respiratórias em idosos, diz estudo
Brasília (DF), 15/10/2024 - Testagem para covid-19. Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Nova variante do vírus da covid-19 circula na cidade do Rio de Janeiro
Edição:
Juliana Andrade
covid-10 Fiocruz InfoGripe síndrome respiratória aguda grave SRAG Vírus Sincicial Respiratório Influenza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça STJ diz que ex-PM deve ficar em presídio fora do Rio
qui, 07/08/2025 - 17:57
Brasília (DF), 07/08/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, toma café da manhã com jornalistas e apresenta o novo painel do Ligue 180. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julho
qui, 07/08/2025 - 17:51
Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade.
Saúde Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz
qui, 07/08/2025 - 17:46
Floresta amazônica vista de cima.
Meio Ambiente Brasil tem o desafio de elevar financiamento para florestas na COP30
qui, 07/08/2025 - 17:28
São Paulo (SP) 05/02/2025 - Moradores do Jardim Pantanal enfrentam crise após alagamentos . Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Justiça TJSP determina instalação da CPI das Enchentes no Jardim Pantanal
qui, 07/08/2025 - 17:26
Brasília (DF) 10/12/2024 O Vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA
qui, 07/08/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo