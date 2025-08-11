logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento

Projeto-piloto foi iniciado no Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 14:26
Brasília
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde que conhecer, de forma bem mais aprofundada, quem são os profissionais que compõem a força de trabalho direta e indireta do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, vai implementar o Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS).

O projeto-piloto do censo foi iniciado em julho de 2025, no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, e representa o passo inicial para unir dados sobre formação, funções e locais de atuação dos profissionais do sistema de saúde.

Nesta primeira etapa, a ideia é visitar 6.291 estabelecimentos de saúde no Distrito Federal e 6.297 estabelecimentos em Mato Grosso do Sul.

“A escolha das localidades se justifica pelas características específicas e complementares dos territórios. O DF apresenta uma alta concentração populacional em um território menor, com complexidade nas redes de saúde e diversidade de serviços. O Mato Grosso do Sul apresenta grande extensão territorial, baixa densidade populacional, desafios de acessibilidade e atenção às populações indígenas e rurais”, justifica o Ministério da Saúde.

Políticas públicas

Os dados obtidos – com informações atualizadas e qualificadas para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – subsidiarão políticas públicas de planejamento e de dimensionamento do trabalho desses profissionais. Será possível identificar tanto a quantidade como a qualidade de profissionais necessários para um bom atendimento às demandas da população.

Trata-se, segundo o ministério, de uma medida estratégica para garantir equidade, visibilidade e reconhecimento do papel fundamental dos profissionais da saúde para o funcionamento efetivo do sistema, “o que também contribui com a eliminação das desigualdades e o fortalecimento das políticas públicas inclusivas e mais justas no SUS”, informou o ministério.

O levantamento incluirá também os trabalhadores das áreas de limpeza, alimentação e segurança das unidades de saúde, bem como motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros e as equipes administrativas.

Curso para recenseadores

Desde 2024, está disponível o Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde, que já qualificou 65 profissionais para a coleta de dados – 32 no DF; e 33 no Mato Grosso do Sul. 

Segundo o ministério, a coleta dos dados será feita tanto de forma presencial quanto remota, “dependendo das particularidades locais e do tipo de estabelecimento”.

 

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Emergências com motociclistas adiam cirurgias complexas no SUS
Saúde cria serviço de referência para tratar câncer de colo de útero e de mama
Paciente do SUS pode ser atendido por planos de saúde em setembro
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Agora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingo
Edição:
Vinicius Lisboa
SUS Trabalhadores da Saúde Sistema Único de Saúde Distrito Federal Mato Grosso do Sul Ministério da Saúde Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS)
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/04/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento da denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF
seg, 11/08/2025 - 15:46
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Governo brasileiro lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe
seg, 11/08/2025 - 15:36
Brasília (DF), 06/08/2025 - Arte para matéria sobre a COP30. Arte/Agência Brasil
Meio Ambiente Transição ecológica: Cáritas propõe protagonismo de povos tradicionais
seg, 11/08/2025 - 15:31
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realiza sessão, para o julgamento de dezenas de habeas corpus e a retomada da análise do Inquérito 4694 contra o deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência, acusado de racismo pela
Justiça Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
seg, 11/08/2025 - 15:27
Brasília (DF) 18/03/2025 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante assinatura do Projeto de Lei que prevê Isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad
seg, 11/08/2025 - 15:06
Jogadores do Crystal Palace antes de partida contra o Manchester City 17/5/2025 Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Esportes Ex-time de Textor, Crystal Palace perde recurso e não joga Liga Europa
seg, 11/08/2025 - 14:57
Ver mais seta para baixo