logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 15:21
Brasília
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
© REUTERS/Hollie Adams/Proibida reprodução

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou ao Ministério da Saúde não incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) a liraglutida e a semaglutida, princípios ativos de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. A avaliação foi solicitada pela Novo Nordisk, farmacêutica fabricante do Wegovy.

Em nota, o ministério informou que as decisões da Conitec sobre a incorporação de medicamentos ao SUS “consideram as melhores evidências científicas disponíveis, abrangendo eficácia, segurança e análises de custo-efetividade”. Segundo a pasta, no caso da liraglutida e da semaglutida, o impacto financeiro estimado é de R$ 8 bilhões anuais.

O comunicado destacou ainda dois acordos de parceria firmados entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS para a produção da liraglutida e da semaglutida. Os acordos estabelecem a transferência de tecnologia da síntese do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e do medicamento final para Farmanguinhos, unidade técnico-científica da Fiocruz.

“Cabe ressaltar ainda a importância estratégica da ampliação da oferta de medicamentos genéricos. Essa medida estratégica estimula a concorrência, contribui para a redução de preços, amplia o acesso da população a tratamentos de qualidade e fortalece as condições para a incorporação de novas tecnologias ao SUS”, concluiu o ministério.

Controle

Desde junho, farmácias e drogarias começaram a reter receitas de canetas emagrecedoras.  Além da semaglutida e da liraglutida, a categoria inclui ainda a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida.

A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na dispensação desse tipo de medicamento foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

Em nota, a agência informou que a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, “especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa”.

Uso indiscriminado

A retenção do receituário de canetas emagrecedoras era defendida por entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.

Em nota aberta, elas citam que o uso indiscriminado desse tipo de medicamento gera preocupações quanto à saúde da população e ao acesso de pacientes que realmente necessitam desse tipo de tratamento.

“A venda de agonistas de GLP-1 sem receita médica, apesar de irregular, é frequente. A legislação vigente exige receita médica para a dispensação destes medicamentos, porém, não a retenção da mesma [receita] pelas farmácias. Essa lacuna facilita o acesso indiscriminado e a automedicação, expondo indivíduos a riscos desnecessários”, destacou o documento.

Relacionadas
medicamentos
Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Receita retida: entenda como fica a venda de canetas emagrecedoras
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Anvisa obriga retenção de receita para venda de canetas como Ozempic 
Edição:
Sabrina Craide
Conitec Ministério da Saúde canetas emagrecedoras SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
sex, 22/08/2025 - 15:21
Atacante Robinho durante treino do Guangzhou Evergrande 15/12/2015 REUTERS/Toru Hanai
Justiça Ministro do STF Gilmar Mendes vota pela soltura do ex-jogador Robinho
sex, 22/08/2025 - 15:11
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado
sex, 22/08/2025 - 14:42
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
sex, 22/08/2025 - 14:40
Logo da Agência Brasil
Esportes São Paulo recebe festival esportivo inédito para pessoas trans
sex, 22/08/2025 - 14:31
Rio de Janeiro(RJ), 14/11/24 - G20 Social. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, participa da atividade autogestionada do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH): O Impacto da Inteligência Artificial nos Direitos Humanos. Foto: Tania Rego/Agência Brasil
Política PL da Adultização amplia responsabilidade de big techs, diz secretário
sex, 22/08/2025 - 14:26
Ver mais seta para baixo