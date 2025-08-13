logo ebc
Inmet emite alerta laranja para baixa umidade no DF e mais 6 estados

Nesse locais, umidade do ar deve variar entre 20% e 12%
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 12:42
Brasília
Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Torre de TV. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, no início da tarde desta quarta-feira (13) em razão da baixa umidade do ar que atinge os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, além de parte de Minas Gerais e do Paraná. Nesta região, a umidade relativa do ar deve ficar entre 12% e 20% na tarde de hoje.  

O instituto alerta que há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Pode haver ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A recomendação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e hidratar a pele. Atividades físicas não são recomendadas.  

O alerta abrange 853 municípios das seguintes regiões, conforme mapa abaixo: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Bauru, Assis, Distrito Federal, Norte Mato-grossense, Noroeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Pioneiro Paranaense. 

 

Brasília (DF) 13/08/2025 - Região com previsão de tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Foto: Inmet/Divulgação
Brasília (DF) 13/08/2025 - Região com previsão de tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Foto: Inmet/Divulgação - Inmet/divulgação

 

O alerta está em vigor até as 18h desta quarta-feira.  

Edição:
Amanda Cieglinski
seca Inmet alerta laranja baixa umidade do ar previsão do tempo
