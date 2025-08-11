logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministério inaugura em Dourados primeira unidade do Samu indígena 

Equipe atenderá cerca de 25 mil indígenas da TI Jaguapiru
Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 13:46
Brasília
Dourados (MS), 09/08/2025 - Inauguração do Primeiro SAMU 192 Indígena do Basil. Fotos: João Risi/MS
© João Risi/MS

 O Ministério da Saúde inaugurou, no último sábado (9), em Dourados (MS), a primeira unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) especializada no atendimento à população indígena do país.

Segundo a pasta, cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e quatro motoristas-socorristas vão oferecer atendimento a cerca de 25 mil indígenas da região da Terra Indígena (TI) Jaguapiru, encaminhando os pacientes para hospitais de referência da região.

Dos 14 profissionais já contratados, sete são indígenas, bilíngues. De acordo com a pasta, a unidade de Dourados é um projeto-piloto e integra o esforço do governo federal para universalizar o Samu 192 até o fim de 2026.

A proposta do Ministério da Saúde é reduzir pela metade o tempo médio de espera por uma ambulância na área atendida. Para isso, a pasta investirá R$ 341 mil anuais para custear o serviço móvel.

“Essa ação, realizada em uma data muito simbólica [o Dia Internacional dos Povos Indígenas] e em um local de alta densidade demográfica, integra um conjunto de esforços para garantir atenção integral à população indígena, começando pela atenção primária à saúde", afirmou o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, em nota divulgada pelo ministério.

Juliana Andrade
