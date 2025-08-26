logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação

Locais devem seguir exigências da Anvisa para realizar exames
Paula Laboissière* - Enviada Especial
Publicado em 26/08/2025 - 16:58
Curitiba
Brasília (DF), 07/02/2025 - Saúde ocular de alunos pede atenção na volta às aulas. Óculos em cima de gramática com lápis, borracha e apontador. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Quase 3 mil denúncias contra pessoas ou estabelecimentos que praticaram atendimentos ou procedimentos oftalmológicos de forma irregular no país foram registradas desde 2017, segundo dados adiantados nesta terça-feira (26) Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

O CBO avalia que há um cenário de aumento das denúncias de atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina e aponta que isso ocorre, muitas vezes, em óticas e estabelecimentos comerciais. 

Os números mostram que, entre janeiro de 2017 e junho deste ano, foram efetuadas 2.950 representações por conta de ações ilegais, incluindo a realização de exames, o diagnóstico de doenças e a prescrição de lentes por não médicos, sendo 142 representações apenas no primeiro semestre de 2025.

Em nota, a entidade avalia que não se trata apenas de uma questão legal, mas de um risco à saúde pública e classifica como fundamental que a população se informe, desconfie de soluções fáceis e busque sempre atendimento com médicos oftalmologistas. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

De acordo com o CBO, exames oftalmológicos devem ser realizados por profissionais formados em medicina e, portanto, com um registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), além do Registro de Qualificação de Especialista (RQE). 

Além disso, esses profissionais devem atuar em locais que atendam às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), incluindo critérios para a estrutura física, os equipamentos utilizados e as condições sanitárias em geral. 

Para a entidade, as normas garantem que o paciente encontre no profissional segurança, eficiência e adequação às regras para cuidar da saúde ocular — requisitos, segundo o conselho, não cumpridos em atendimentos realizados por óticas e estabelecimentos comerciais.

Encontro

O aumento no número de denúncias envolvendo atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina será um dos temas debatidos durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. 

O encontro começa nesta quarta-feira (27) e deve reunir especialistas, pesquisadores e representantes de inovações tecnológicas recentes voltadas para a saúde ocular. Os debates seguem até o próximo sábado (30). 

*A repórter viajou para o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Relacionadas
Catarata, Cirurgia
Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
Idosos na região central de Brasília.
Riscos modificáveis estão associados a quase 60% dos casos de demência
Edição:
Vinicius Lisboa
Conselho Brasileiro de Oftalmologia Oftalmologia Saúde Ocular paraná Curitiba ótica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Juan Pablo Vojvoda, santos, técnico
Esportes Vojvoda é apresentado oficialmente como novo técnico do Santos
ter, 26/08/2025 - 18:23
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic
ter, 26/08/2025 - 17:45
Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
Esportes Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
ter, 26/08/2025 - 17:33
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes determina vigilância integral de Bolsonaro pela polícia penal
ter, 26/08/2025 - 17:30
Diretora do Fed Lisa Cook 23/08/2025 Reuters/Jim Urquhart/Proibida reprodução
Internacional Trump demite diretora do Fed; Lisa Cook vai contestar na Justiça
ter, 26/08/2025 - 17:24
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de São Paulo prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro
ter, 26/08/2025 - 17:03
Ver mais seta para baixo