Quatro estados apresentam aumento de síndrome respiratória por covid

Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba registraram mais casos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2025 - 17:47
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Boletim do InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (28) aponta aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por covid-19 no Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba, mas sem grandes impactos nas hospitalizações. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) avalia que os casos graves da doença continuam baixos no país.

No Amazonas, o crescimento do número de casos se concentra nas crianças pequenas e é causado, em sua maioria, pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). O estado é o único que ainda apresenta aumento de SRAG por VSR no país.

No Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, o aumento dos casos de SRAG ocorre principalmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos de idade. Os dados laboratoriais indicam que o aumento está sendo impulsionado pelo rinovírus.

O crescimento de SRAG vem ocorrendo especificamente na faixa etária de 2 a 14 anos de idade em diversos estados da região centro-sul, com destaque para São Paulo, onde esse aumento é bem acentuado, assim como em alguns estados do Nordeste e no Amapá.

“Por conta do aumento, caso crianças e adolescentes nessa faixa etária apresentem sintomas de gripe ou resfriado devem ficar em casa e evitar ir à escola a fim de evitar transmissão do vírus para outras crianças. Idosos e imunocomprometidos devem tomar a vacina contra a covid-19 a cada 6 meses. Os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidade, precisam tomar doses de reforço uma vez ao ano”, recomenda a pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portella.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Brasil

Em nível nacional, o cenário atual sugere indícios de queda na tendência de longo prazo nas últimas seis semanas e de aumento na tendência de curto prazo, últimas três semanas.

No ano epidemiológico de 2025, já foram notificados 163.956 casos de SRAG, sendo 87.741 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório; 56.822 (34,7%) negativos e ao menos 8.757 (5,3%) aguardando resultado laboratorial.

Edição:
Fernando Fraga
Fiocruz SRAG gripe covid-19 Infogripe
