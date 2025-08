Rio amplia vacinação contra HPV para jovens de até 19 anos de idade

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio amplia a partir desta segunda-feira (4), a faixa etária da vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano). A iniciativa tem a finalidade de alcançar adolescentes e jovens adultos que ainda não receberam o imunizante. A meta é vacinar, até dezembro deste ano, 90% do público-alvo: jovens entre 15 e 19 anos que ainda não foram imunizados, totalizando cerca de 520 mil pessoas em todo o estado. Anteriormente, o imunizante era destinado apenas a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

O HPV é considerado a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns deles causam verrugas genitais e outros mais graves podem provocar câncer.

Um estudo recente na Inglaterra aponta que a vacinação pode reduzir em 87% as taxas de câncer de colo de útero. A prevenção é aliada ao uso de preservativos, que reduzem o risco de contágio.

“Nosso foco é proteger adolescentes e jovens adultos que não tiveram a oportunidade de se vacinar na idade recomendada. O HPV é uma ameaça silenciosa, mas a vacina é segura, eficaz e gratuita. Queremos mobilizar toda a rede de saúde e educação para alcançar o maior número de pessoas possível”, avalia a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Adultos com imunossupressão, como pessoas vivendo com HIV, transplantados e indivíduos com outras condições específicas, como vítimas de violência sexual, também podem receber a vacina pelo SUS até os 45 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Entenda a doença

Tanto homens quanto mulheres podem ser infectados e transmitir o HPV. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível comum que pode afetar ambos os sexos.

HPV em homens:

Embora os homens frequentemente não apresentem sintomas visíveis da infecção, eles podem transmitir o vírus para suas parceiras sexuais. O HPV em homens pode causar verrugas genitais e, em alguns casos, aumentar o risco de câncer de pênis, ânus e orofaringe. A vacinação contra o HPV é recomendada para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade, com o objetivo de prevenir a infecção e suas complicações.

A prevenção do HPV em homens inclui o uso de preservativos durante as relações sexuais e a vacinação.

HPV em mulheres

O HPV em mulheres pode causar verrugas genitais e aumentar o risco de câncer do colo do útero, vagina e vulva.

A vacinação contra o HPV é recomendada para meninas e mulheres, e o exame preventivo (Papanicolau) é importante para detectar lesões precoces causadas pelo vírus.

A prevenção do HPV em mulheres inclui o uso de preservativos durante as relações sexuais, a vacinação e a realização regular do exame preventivo.