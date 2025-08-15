logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer de colo do útero

Tecnologia nacional permite rastrear a doença precocemente
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/08/2025 - 15:32
Brasília
Brasília (DF), 15/08/2025 - Ministério da Saúde oferta tecnologia inovadora 100% nacional para detectar câncer do colo do útero no SUS. Medida do programa Agora Tem Especialistas, novo teste molecular de DNA-HPV será implementado de forma gradativa em 12 estados. Por ser mais moderno e eficaz, substituirá o Papanicolau. Foto: João Risi/MS
© João Risi/MS

A partir desta sexta-feira (15), o Ministério da Saúde passa a oferecer, via Sistema Único de Saúde (SUS), o teste de biologia molecular DNA-HPV, indicado para o rastreamento organizado do câncer de colo do útero.

A tecnologia detecta 14 genótipos do papilomavírus humano (HPV), identificando a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou de câncer em estágios iniciais, mesmo em mulheres assintomáticas.

Além de conferir maior sensibilidade diagnóstica, o teste reduz a necessidade de exames e intervenções desnecessárias, com intervalos maiores entre as coletas quando o resultado for negativo.

“Por ser mais eficaz, a nova tecnologia permite ampliar os intervalos de rastreamento para até cinco anos, aumentando a eficiência e reduzindo custos”, explica o Ministério da Saúde. 

Outra vantagem do teste, de acordo com a pasta, é o rastreamento equitativo e de alta performance, que permite alcançar mulheres em áreas remotas ou onde há menor oferta de serviços em saúde.

Coleta

Produzida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a tecnologia vai substituir o exame citopatológico popularmente conhecido como papanicolau, que passará a ser realizado apenas para confirmação de casos em que o teste molecular der positivo.

No teste de DNA, a coleta é similar à do papanicolau e envolve a secreção do colo do útero, portanto, a mulher ainda precisa passar por um exame ginecológico. No entanto, ao invés de colocar a secreção em uma lâmina, ela é colocada em um tubo com líquido conservante, que vai para o laboratório, onde é feita a pesquisa do DNA do vírus. 

Implementação 

A incorporação do teste na rede pública, no início de 2024, passou pela avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que considerou a tecnologia mais precisa que a atualmente ofertada no SUS.

A tecnologia, 100% nacional, será ofertada inicialmente nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal.

Essas localidades, segundo o ministério, foram contempladas por contarem com serviços de referência para colposcopia e biópsia, garantindo fluxo assistencial completo para mulheres que apresentarem resultados alterados no teste.

A implementação começa com um município em cada estado e será ampliada conforme a finalização da substituição do método. A meta é que, até dezembro de 2026, o rastreio esteja presente na rede pública em todo o território nacional, beneficiando 7 milhões de mulheres com idade entre 25 a 64 anos todos os anos.

HPV

De acordo com o ministério, o HPV é a principal causa do câncer do colo do útero, terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres, com 17 mil novos casos estimados por ano no triênio 2023-2025.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam 15 casos da doença para cada grupo de 100 mil mulheres no Brasil. “Por isso, a oferta do novo modelo de rastreamento é considerada um marco para a saúde da mulher”, destacou a pasta.

O câncer do colo do útero, segundo a pasta, segue como o que mais mata mulheres no Nordeste brasileiro. No Brasil, são 20 mortes por dia — até seis vezes mais que os casos de feminicídio em alguns estados.

Testagem

Recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a testagem de HPV é considerada padrão ouro para a detecção de casos de câncer de colo de útero e integra as estratégias propostas pela entidade para a eliminação da doença como problema de saúde pública até 2030.

Relacionadas
Saúde cria serviço de referência para tratar câncer de colo de útero e de mama
SUS vai substituir papanicolau por exame mais sensível ainda este ano
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
SUS incorpora teste para detecção de HPV em mulheres
Brasília (DF), 29/10/2024 - Médico e pesquisador Júlio Teixeira ao lado de equipamento usado em teste DNA-HPV. Foto: Roche/Divulgação
Estudo com teste de DNA para detecção de HPV tem resultado promissor
Edição:
Sabrina Craide
SUS câncer do colo do útero Papanicolau HPV
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF deve durar cinco dias
sex, 15/08/2025 - 17:23
São Luís (MA), 11/08/2025 – O Boi da Floresta, coletivo tradicional de Bumba Meu Boi, durante apresentação de alguns integrantes na sede do grupo, na Liberdade. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Unesco entrega certificado a Lençóis Maranhenses e Bumba Meu Boi
sex, 15/08/2025 - 17:09
SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Planta piloto de malharia. Rio de Janeiro ( RJ) 12.03.2012 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia Indústria química apoia Plano Brasil Soberano e quer mais negociações
sex, 15/08/2025 - 16:49
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia União pagou R$ 505,26 milhões de dívidas de estados em julho
sex, 15/08/2025 - 16:40
Brasília (DF), 25/10/2024 - O navio-plataforma Almirante Tamandaré. Foto: SBM/Divulgação
Economia Plataforma Almirante Tamandaré bate recorde de produção da Petrobras
sex, 15/08/2025 - 16:40
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2023 – Clínica da Família Pedro Fernandes Filho, em Irajá, na zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde
sex, 15/08/2025 - 16:27
Ver mais seta para baixo