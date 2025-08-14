logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

"Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA

Governo Trump revogou visto de secretário ligado ao Mais Médicos
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 21:27
Brasília
Brasília (DF), 23/07/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante anúncio de novas medidas para expandir o provimento e a formação de médicos especialistas para atuação em áreas em que há escassez de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

Após o governo dos Estados Unidos revogar os vistos de integrantes do governo ligados ao Mais Médicos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu na noite desta quarta-feira (13) o programa.

Segundo o ministro, o Mais Médicos "sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja", assim como o Pix, sistema de pagamento brasileiro que também já foi alvo de críticas do governo de Donald Trump.

"O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira. Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como Ministro da Saúde, Mozart Sales e Alberto Kleiman", disse em postagem nas redes sociais.

Mais cedo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares.

De acordo com comunicado, foram revogados os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral para COP30.

A justificativa do governo de Donald Trump foram que eles desempenharam um papel na implementação do programa enquanto trabalhavam no Ministério da Saúde do Brasil e que são cúmplices "com o trabalho forçado do governo cubano" por meio do programa. 

Nas redes sociais, Padilha afirmou ainda que, nos últimos dois anos, o número de profissionais no programa dobrou.

"Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde. Seguiremos firmes em nossas posições: saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos do lado do povo brasileiro", acrescentou.

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos atende regiões remotas, de difícil acesso, vulneráveis e com escassez desses profissionais. Na época, foram contratados médicos cubanos por meio de cooperação com a Opas, até 2018. Em 2023, o governo federal retomou o programa, rebatizado de Mais Médicos para o Brasil, com prioridade para profissionais brasileiros e abertura de vagas para outras áreas de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais.

Relacionadas
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio 16/07/2025 Reuters/Umit Bektas/Proibida reprodução
EUA revogam vistos de funcionários do governo ligados ao Mais Médicos
Edição:
Carolina Pimentel
Mais Médicos Padilha Visto EUA Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/06/2025 - Depoimento ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Fellipe Sampaio/STF
Justiça Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado
qua, 13/08/2025 - 22:15
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro diz que não promoveu ação golpista ou atos de 8 de janeiro
qua, 13/08/2025 - 21:49
Brasília (DF), 13/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
qua, 13/08/2025 - 21:32
Brasília (DF), 23/07/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante anúncio de novas medidas para expandir o provimento e a formação de médicos especialistas para atuação em áreas em que há escassez de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde "Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA
qua, 13/08/2025 - 21:27
taça, troféu, Copa do Brasil 2023
Esportes CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil
qua, 13/08/2025 - 21:24
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso vota para proibir retorno de vítimas de violência ao exterior
qua, 13/08/2025 - 21:13
Ver mais seta para baixo