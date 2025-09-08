logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais

Inspeção sanitária revelou condições insalubres de higiene na produção
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 15:37
Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, a fabricação, a importação e a propaganda de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi adotada após inspeção revelar que os itens eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Saiba quais produtos tiveram a venda proibida.

Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).

Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Moringa Marca Ervas Brasil (todos).

Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).

Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).

Graviola Marca Ervas Brasil (todos).

Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).

L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).

K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).

Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).

Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).

Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).

Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).

Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).

Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).

Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).

Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).

Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).

Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).

Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).

Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).

A Agência Brasil não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento,

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Brasília (DF), 28.01.2024 - 1ª Marcha Nacional pela Visibilidade Trans, em Brasília, pela garantia dos direitos e sobrevivência das pessoas trans, não binárias e travestis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Pesquisa recomenda ações de prevenção ao HPV focadas em pessoas trans
Pessoas participam de campanha para doação de sangue. Foto: Davidyson Damasceno/IGESDF
Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Edição:
Aline Leal
Anvisa suplementos alimentares
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/09/2025 - Cantora Angela Ro Ro. Foto: angela_ro_ro_oficial/Instagram
Cultura Cantora e compositora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio
seg, 08/09/2025 - 15:51
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Política Com mais de 2,4 mil emendas, LDO deve ser votada nesta semana
seg, 08/09/2025 - 15:41
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Veja a lista dos seis filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar
seg, 08/09/2025 - 15:41
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais
seg, 08/09/2025 - 15:37
Brasília (DF), 01/09/2025 - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou esquema especial de segurança para o julgamento dos primeiros réus da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa amanhã (2). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Barroso diz que julgamento envolve provas, e não disputa política
seg, 08/09/2025 - 15:15
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Internacional Gaza: Israel promete "furacão" de ataques para forçar Hamas à rendição
seg, 08/09/2025 - 15:10
Ver mais seta para baixo