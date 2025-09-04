logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Campanha pede inclusão de medicamentos para obesidade no SUS

Doença é uma das únicas sem tratamento medicamentoso no SUS
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 10:56
Brasília
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
© Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) lançou esta semana campanha nacional pela inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) de fármacos que combatem a obesidade. 

O movimento conta com apoio da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso), da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), entre outras.

Em nota, a Sbem informou que a proposta é mobilizar a sociedade, sensibilizar autoridades e pressionar por políticas públicas que garantam acesso a tratamento adequado, sobretudo medicamentoso, na rede pública.

O comunicado cita que a obesidade, embora reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença crônica multifatorial, permanece como uma das únicas sem tratamento medicamentoso incorporado ao SUS.

“Enquanto pacientes com hipertensão, diabetes, asma ou dislipidemia têm acesso gratuito a medicamentos, aqueles que vivem com obesidade permanecem sem qualquer alternativa terapêutica na rede pública”, destacou a Sbem.

A entidade ressalta que, até o momento, nenhum fármaco para perda de peso foi incorporado ao SUS – nem mesmo medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

“Nos últimos cinco anos, quatro medicamentos para o tratamento da obesidade foram submetidos à análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e tiveram sua incorporação negada: orlistate, sibutramina, liraglutida e semaglutida.”

Números

Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade (WOF, na sigla em inglês), indicam que 31% dos adultos brasileiros têm obesidade, enquanto 68% têm sobrepeso - o que significa que quase sete em cada 10 vivem com excesso de peso.

As projeções indicam que, se nada for feito, até 2044 quase metade da população adulta brasileira (48%) estará obesa.

O relatório revela ainda que mais de 60 mil mortes prematuras no Brasil são atribuíveis ao sobrepeso e à obesidade por sua associação a doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2 e acidente vascular cerebral (AVC).

“Além do impacto humano, o problema traz custos expressivos para o sistema de saúde”, destacou a Sbem, ao citar estimativas de estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que apontam que, entre 2021 e 2030, os custos diretos ao SUS com doenças associadas à obesidade podem atingir US$ 1,8 bilhão.

Já as perdas indiretas, como anos de vida produtiva, segundo o estudo, podem chegar a US$ 20 bilhões.

Relacionadas
São Paulo (SP) 03/09/2024 Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março, após o anúncio do aumento do PIB. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Risco de morte em pessoas com obesidade sarcopênica aumenta em 80%
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Diretriz para tratar obesidade traz uso racional de remédios
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Um a cada três brasileiros vive com obesidade, mostra relatório global
Edição:
Graça Adjuto
obesidade Medicamentos Campanha inclusão SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Papa Leão 14 durante encontro com presidente de Israel Isaac Herzog no Vaticano 04/09/2025 Vatican Media/Simone Risoluti/Divulgação via REUTERS
Internacional Papa fala sobre "trágica situação em Gaza" com presidente de Israel
qui, 04/09/2025 - 11:07
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Campanha pede inclusão de medicamentos para obesidade no SUS
qui, 04/09/2025 - 10:56
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
qui, 04/09/2025 - 10:55
Brasília (DF), 16/04/2012 - Deputado Laurez Moreira. Foto: Leonardo Prado/Câmara dos Deputados
Política Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretários
qui, 04/09/2025 - 10:48
Local atingido por terremoto no Afeganistão 2/9/2025 REUTERS/Sayed Hassib
Internacional Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205
qui, 04/09/2025 - 10:30
A view shows the site of the accident after Gloria funicular railway car, a popular tourist attraction, derailed and crashed, resulting in multiple casualties, according to authorities, in Lisbon, Portugal, September 4, 2025. REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Portugal apura causas de acidente com bondinho que matou 17 pessoas
qui, 04/09/2025 - 09:30
Ver mais seta para baixo