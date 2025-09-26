logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

"Famílias passam a enfrentar sofrimento prolongado", disse presidente
Paula Laboissière* - enviada especial
Publicado em 26/09/2025 - 15:16
Salvador
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, frisou nesta sexta-feira (16) que os dados referentes ao trânsito no Brasil são preocupantes.  Ao participar do 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, ele apresentou estimativas que indicam que mais de 32 mil pessoas morrem todos os anos em sinistros de trânsito no país ─ uma média de 92 vítimas por dia. Para cada vida perdida, há pelo menos 10 com sequelas graves ou permanentes. 

“Falamos de jovens que deixam de estudar, homens e mulheres impossibilitados de trabalhar, famílias que passam a conviver com a dependência e o sofrimento prolongado. Esse cenário nos coloca no ranking mundial entre os países com maior número absoluto de vítimas no trânsito, ao lado de nações muito mais populosas, como Índia e China.”

Diante desse cenário, Hiran Gallo defendeu que a medicina do tráfego é uma especialidade que vai além da atuação clínica, já que une a prática médica ao compromisso e à ação social, fornecendo dados, análises e soluções que orientam decisões do Estado brasileiro e políticas públicas. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante o evento, ele destacou ainda os custos provocados por sinistros de trânsito, classificados por ele como “astronômicos”. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimam o impacto anual em R$ 50 bilhões.

“É o resultado da soma de despesas hospitalares e com reabilitação aos gastos da previdência social e aos prejuízos na produtividade”. 

“Esse valor seria suficiente para construir centenas de hospitais de médio porte ou milhares de escolas públicas. Cada sinistro grave no trânsito representa não apenas tragédias pessoais e familiares, mas também um prejuízo para a coletividade, ao drenar recursos públicos que poderiam ajudar no fortalecimento de nossa saúde, educação e segurança”, concluiu. 

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

Relacionadas
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Rio de Janeiro - No novo trecho da ciclovia – que passa por Cosme Velho, Laranjeiras Flamengo e Botafogo – ciclistas dividem espaço com ônibus, carros, motos e pedestres (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Sequelas permanentes afetam 1/3 dos motociclistas vítimas do trânsito
Trânsito e risco de alagamentos na Marginal Tietê.
Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
Edição:
Vinicius Lisboa
Violência no Trânsito Trânsito CFM abramet sequelas permanentes Mortes no Trânsito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram
sex, 26/09/2025 - 16:59
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025
sex, 26/09/2025 - 16:02
Brasília (DF), 26/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba (CFPS Rio Doce), e anúncios relacionados à área da saúde no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Fundo Rio Doce repassa R$ 1,6 bilhão para saúde em Minas e ES
sex, 26/09/2025 - 15:33
Brasília (DF), 18/09/2023, Maria Alice (Diretora de Trânsito). Abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, no ministério dos Transportes. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Geral Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
sex, 26/09/2025 - 15:22
Dólar
Economia Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
sex, 26/09/2025 - 15:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM
sex, 26/09/2025 - 15:16
Ver mais seta para baixo