logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Consulta pública avalia inclusão de vacina contra herpes zóster no SUS

Proposta da Saúde prevê imunização de idosos a partir de 80 anos
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 17:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Saúde abriu nesta quarta-feira (17) uma consulta pública para discutir a incorporação da vacina contra o herpes zóster no Programa Nacional de Imunização (PNI). A proposta contempla idosos com 80 anos ou mais, e indivíduos imunocomprometidos a partir de 18 anos.

A Consulta Pública nº 78 ficará disponível até 6 de outubro na plataforma Participa + Brasil. Até o momento, já foram registradas 75 contribuições. Qualquer pessoa pode enviar opiniões e sugestões sobre o tema.

Para participar, é necessário preencher o formulário eletrônico. Os interessados podem enviar até dois arquivos com sugestões ou documentos de apoio. O envio de dados pessoais, informações sensíveis ou materiais de terceiros sem autorização não é permitido.

As contribuições serão analisadas pela comissão técnica, que decidirá sobre a incorporação da vacina. Os relatórios técnicos que embasam a recomendação preliminar da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), no Sistema Único de Saúde (SUS), estão disponíveis para leitura. A análise e a deliberação do colegiado também podem ser conferidas no relatório divulgado pelo Ministério da Saúde.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Herpes-zóster

O herpes-zóster, também conhecido como cobreiro, é causado pela reativação do vírus da catapora (varicela-zóster) e costuma atingir idosos e pessoas com imunidade baixa. A doença provoca dor intensa, febre, manchas e bolhas na pele, que podem evoluir para complicações graves, como a neuralgia pós-herpética (NPH) — dor crônica que persiste mesmo após o fim das lesões.

Entre 2008 e 2024, o SUS registrou mais de 85 mil atendimentos ambulatoriais e 30 mil internações por herpes-zóster no Brasil. Entre 2007 e 2023, 1.567 mortes foram associadas à doença. A maioria tinha idade igual ou superior a 50 anos.

O tratamento no sistema público envolve medicamentos para aliviar os sintomas e, nos casos mais graves, o uso de antivirais como o aciclovir. Para a NPH, são oferecidos fármacos como amitriptilina, carbamazepina e lidocaína em gel.

Incorporação no SUS

A incorporação ao SUS da vacina recombinante adjuvada foi uma solicitação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e do Ministério da Saúde.

A vacina contém uma proteína do vírus varicela-zóster (antígeno gE) combinada a um adjuvante (AS01B), que ajuda o sistema imunológico a reconhecer e combater o vírus. Ela é administrada por via intramuscular, em duas doses de 0,5 mL, com intervalo de dois meses.

A Conitec avaliou a segurança e a eficácia da vacina. Estudos apontam eficácia superior a 80% na prevenção da doença e da NPH. Os eventos adversos mais comuns relatados foram: dor no local da aplicação, cansaço, dor muscular, dor de cabeça e febre, geralmente de intensidade leve a moderada. O imunizante também foi considerado seguro.

O alto custo é o principal desafio: o investimento estimado seria de R$ 5,2 bilhões em cinco anos. Para a Conitec, a conclusão é de que a vacina não oferece um benefício suficientemente significativo para justificar o seu custo para o SUS.

Relacionadas
Brasília (DF), 15/10/2024 - Testagem para covid-19. Foto: Tony Winston/Agência Brasília
RJ: cenário epidemiológico de covid-19 tem tendência de redução
Brasília (DF), 16/09/2025 – Anvisa aprova Cabotegravir, primeiro medicamento injetável para prevenção do HIV. — Foto: GSK
Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS
Brasília (DF), 15/09/2025 – Os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante apresentação do cronograma de adoção do CPF como identificador único do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário
Edição:
Maria Claudia
Ministério da Saúde vacina herpes zóster Consulta Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede do Federal Reserve em Washington. 31/07/2013. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Internacional Fed corta juros em 0,25 ponto e prevê ritmo constante de reduções
qua, 17/09/2025 - 17:21
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Consulta pública avalia inclusão de vacina contra herpes zóster no SUS
qua, 17/09/2025 - 17:07
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
Geral Rio será primeira cidade no país a monitorar motociclistas de app
qua, 17/09/2025 - 16:57
A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados
Política CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária
qua, 17/09/2025 - 16:17
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Luis Roberto Barroso durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Barroso diz que sanções dos EUA contra o Brasil são injustas
qua, 17/09/2025 - 15:56
Neste sábado (10), às 20h, o Rádio Criolina, programa da Nacional, exibe uma edição especial dedicada à Liniker, primeira artista transgênero brasileira a receber prêmio no Grammy Latino.
Cultura Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025
qua, 17/09/2025 - 15:38
Ver mais seta para baixo