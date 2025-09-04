logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Covid é principal causa de internação por síndrome respiratória no Rio

Fiocruz registra aumento de internações pelo vírus em vários estados
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 04/09/2025 - 19:12
Rio de Janeiro
O chefe do médico da UTI, Everton Padilha Gomes, examina uma radiografia de tórax de um paciente em um hospital de campo criado para tratar pacientes que sofrem da doença por coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
© REUTERS / Amanda Perobelli/Proibida reprodução

A covid-19 é a principal causa de hospitalização de idosos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Rio de Janeiro e no Amazonas nas últimas semanas. A SRAG é uma complicação resultante de infecções por vírus, como covid-19, influenza e o sincicial respiratório.

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (4), com dados do período de 24 a 30 de agosto, também observou o crescimento nas notificações de SRAG por covid-19 no Distrito Federal, em Mato Grosso, São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e nos estados do Piauí e da Paraíba.

No Amazonas, os casos de SRAG tiveram aumento especialmente em crianças pequenas de até quatro anos e estão relacionados a um aumento das hospitalizações por Vírus Sincicial Respiratório (VSR). No Amapá, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro, o estudo sinaliza que o crescimento da doença atinge mais as crianças e os adolescentes e está relacionado ao rinovírus. Já no Espírito Santo, o aumento de SRAG ocorre especialmente na população idosa.

A pesquisadora, responsável pelo InfoGripe, Tatiana Portella avalia que, apesar do cenário da covid-19 no país ainda não apresentar níveis preocupantes, a recente atividade do Sars-CoV-2 em muitos estados é um alerta para que a população de risco verifique se a vacinação está atualizada. 

“Idosos e imunocomprometidos devem receber doses de reforço a cada 6 meses, para garantir a proteção contra o vírus. Já os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidades, precisam tomar a dose de reforço uma vez ao ano”, orientou a pesquisadora.

Situação nacional

Foram registradas 10.051 mortes por SRAG em 2025. Entre elas, 52,7% por influenza A; 1,8% por influenza B; 12,1% por VSR; 13% por rinovírus; e 21,2% por covid-19. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os óbitos positivos foi de 23,8% para influenza A; 2,2% para influenza B; 18,1% para VSR; 27,9% para rinovírus; e 26,7% para covid-19.

*Com informações da Fiocruz;

Relacionadas
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Campanha pede inclusão de medicamentos para obesidade no SUS
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Dois terços das mulheres do Rio sofreram violência obstétrica
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha
Edição:
Aline Leal
covid-19 Fiocruz SRAG
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
qui, 04/09/2025 - 20:51
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço
qui, 04/09/2025 - 20:33
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ
qui, 04/09/2025 - 20:27
Rio de Janeiro (RJ) 04/09/2025 - A TV Brasil lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal. Com formato dinâmico e uma hora de duração, o programa Brasil Esporte combina debates e notícias com foco na busca por um estilo de vida saudável. Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni. Foto: TV Brasil
Esportes Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo
qui, 04/09/2025 - 20:18
Brasília (DF), 04/09/2025 - A liraglutida é o princípio ativo do Saxenda, caneta emagrecedora. Foto: Cristian Camilo/Divulgação
Justiça Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
qui, 04/09/2025 - 20:06
Corumbá (MS), 30/06/2024 - Brigadistas da comunidade quilombola Kalunga, em Goiás, chegam ao Pantanal como reforço na equipe do Prevfogo/Ibama e enfrentam vegetação densa em seu primeiro dia de combate na região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional
qui, 04/09/2025 - 20:03
Ver mais seta para baixo