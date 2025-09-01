logo ebc
Casos de dengue e chikungunya custaram R$ 1,2 bi ao sistema de saúde

Levantamento se refere a casos registrados no país entre 2015 e 2024
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 16:44
Brasília
Mosquito da Dengue, Aedes Aegypti, picada, malária. Foto: 41330/Pixabay
© 41330/Pixabay

Casos de dengue e chikungunya registrados no Brasil entre 2015 e 2024 custaram ao sistema de saúde brasileiro um montante de R$ 1,2 bilhão.

O cálculo foi feito com base na pesquisa Hospitalização, mortalidade e anos de vida perdidos entre casos de chikungunya e dengue no Brasil: um estudo de corte nacional, publicada na revista científica The Lancet Regional Health.

Os pesquisadores compilaram 1.125.209 casos de chikungunya, dos quais 21.336 (1,9%) necessitaram de hospitalizações; e 13.741.408 ocorrências de dengue, sendo que 455.899 (3,3%) resultaram em internações.

Considerando a média de custo de internações em hospitais brasileiros, a consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares Planisa estimou que as hospitalizações custaram, ao longo de todo o período, R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 1,15 bilhão por dengue e R$ 56,6 milhões por chikungunya.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Números

De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou, de janeiro a agosto deste ano, mais de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue, além de 1.609 mortes confirmadas pela doença e 354 em investigação.

O painel mostra ainda quase 120 mil casos prováveis de chikungunya no país ao longo do mesmo período, além de 110 mortes confirmadas pela doença e 70 em investigação.

Edição:
Juliana Andrade
Dengue Chikungunya Sistema de saúde Ministério da Saúde arboviroses
