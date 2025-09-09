logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Evento mundial discute novas estratégias de combate à gripe aviária

Desde 2022, cerca de 2,5 mil surtos foram registrados nas Américas
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 11:28
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 22/10/2024 - O representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, durante o Workshop Internacional sobre Prevenção a Perdas e Desperdício de Alimentos com enfoque na América Latina e Caribe. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Autoridades, especialistas e representantes do setor privado discutem, a partir desta terça-feira (9), em Foz do Iguaçu, no Paraná, as melhores estratégias para prevenir e combater a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), nome oficial da gripe aviária. Dados da Organização Mundial de Saúde Animal apontam que quase 2,5 mil surtos foram registrados nas Américas, desde 2022, sendo 185 no Brasil.

Em maio deste ano, foi registrado o primeiro foco da doença em granja comercial do país, obrigando o abate de 17 mil aves, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mas em menos de um mês, o foco foi debelado e o Brasil recuperou o status de país livre da doença. O episódio mostra, no entanto, os impactos sanitários e econômicos da gripe aviária, que é altamente infecciosa entre aves e pode contaminar outras espécies. Os casos em humanos são raros, mas o risco de morte é alto.

O evento, organizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), vai lançar a nova Estratégia Global 2024–2033 para a Prevenção e o Controle da IAAP, desenvolvida por grupos de trabalho do organismo internacional, em parceria com a Organização Mundial da Saúde Animal. O objetivo é apoiar a elaboração e implementação de planos de ação nacionais e regionais, e reduzir os riscos de que a doença ultrapasse fronteiras e se torne uma pandemia global.

De acordo com o representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, um dos pontos essenciais para que esses planos sejam bem sucedidos é a comunicação. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

"O aspecto principal de um sistema de segurança e defesa é garantir que todos tenham um nível adequado de informação e capacitação para atuar. Tanto o grande produtor quanto o pequeno precisam estar informados, capacitados e preparados para agir adequadamente diante de uma situação", defende.

Meza enfatiza que os planos de combate à doença precisam considerar as diversas realidades do país, "não apenas as de grande escala comercial, mas também diferentes formas de produzir carne de aves”. 

“Seja, por exemplo, com aves confinadas ou com aves mais livres no pasto, em média e pequena escala", avalia.

O representante da FAO no Brasil adianta que o evento também vai relembrar que o respeito às boas práticas de produção é essencial para a prevenção e o controle de surtos. E, para que todos os produtores sejam capacitados, é preciso antes que eles sejam cadastrados pelas autoridades afins.

"Todo produtor deve estar, de alguma forma, registrado, seja de pequena, média ou grande escala, e contar com uma plataforma onde possa se identificar como produtor e receber informações sobre o que implica produzir aves com inocuidade, quais são as consequências e de que maneira deve reagir frente a uma situação de risco", acrescenta Jorge Meza.

Relacionadas
Gripe aviária. Chicken vendors work in a market in Sao Paulo, Brazil May 20, 2025. REUTERS/Jorge Silva
União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária
Espaço Savana Africana, no Bioparque do Rio. O espaço é cortado por um rio de 250 metros de extensão e uma passarela suspensa.
Mapa confirma gripe aviária em aves mortas no Bioparque do Rio
Fachada do centro de pesquisa biológica Instituto Butantan
Butantan se prepara para testar vacina contra gripe aviária em humanos
Edição:
Fernando Fraga
FAO Gripe Aviária Jorge Meza Organização Mundial de Saúde Animal aves
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Recém-nascido
Saúde Lula sanciona lei que estabelece ações para reduzir partos prematuros
ter, 09/09/2025 - 12:17
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Brasileiros sacam R$ 310,36 milhões em valores a receber em julho
ter, 09/09/2025 - 11:57
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro relator Alexandre de Moraes durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes: não há dúvida sobre tentativa de golpe; Bolsonaro era líder
ter, 09/09/2025 - 11:57
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Geral CNU 1 abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera
ter, 09/09/2025 - 11:43
Brasília (DF), 22/10/2024 - O representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, durante o Workshop Internacional sobre Prevenção a Perdas e Desperdício de Alimentos com enfoque na América Latina e Caribe. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Evento mundial discute novas estratégias de combate à gripe aviária
ter, 09/09/2025 - 11:28
Brasília (DF), 02/09/2025 - Sessão de julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1, do processo de Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Anotações em agenda são início de execução do golpe, diz Moraes
ter, 09/09/2025 - 11:12
Ver mais seta para baixo