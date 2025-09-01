logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje

O Implanon passa a ser de oferta obrigatória pelos planos de saúde
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 12:07
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 29/08/2025 - Anticoncepcional hormonal Implanon chega aos planos de saúde. Foto: Rogério Capela/PMC
© Rogério Capela/PMC

A partir desta segunda-feira (1º), planos de saúde devem incluir em sua cobertura, de forma obrigatória, o implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon.

De acordo com decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada em agosto, a medida vale para mulheres com idade entre 18 e 49 anos como forma de prevenção à gravidez não desejada. 

SUS

Em julho, o Ministério da Saúde informou que vai disponibilizar o Implanon via Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, o método é considerado vantajoso em relação aos já existentes por sua longa duração, já que age no organismo por até três anos, e pela alta eficácia.

Até 2026, o governo federal estima distribuir 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda este ano. O investimento será de aproximadamente R$ 245 milhões. Atualmente, o produto custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Além de prevenir a gravidez não planejada, o acesso a contraceptivos, de acordo com o ministério, também contribui para a redução da mortalidade materna, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A pasta tem o compromisso de reduzir em 25% a mortalidade materna geral e em 50% a mortalidade materna entre mulheres negras até 2027.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como funciona o Implanon

O implante subdérmico atua no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após o prazo, ele deve ser retirado e, se houver interesse, um novo dispositivo pode ser inserido imediatamente.

A fertilidade, segundo o Ministério da Saúde, retorna rapidamente após a remoção do implante.

Entre os contraceptivos atualmente oferecidos no SUS, apenas o DIU de cobre é classificado como Larc (sigla em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração), considerados mais eficazes no planejamento reprodutivo por não dependerem do uso contínuo ou correto por parte da usuária, como acontece com anticoncepcionais orais ou injetáveis.

 

Relacionadas
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil
Edição:
Amanda Cieglinski
Implanon anticoncepcional SUS ANS Saúde suplementar saúde da mulher
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bragança (PA), 12/06/2025 – Viveiros de mudas de mangue do projeto Mangues da Amazônia na Vila do Tamatateua, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025
seg, 01/09/2025 - 15:00
Brasília (DF), 22/08/2024 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília
seg, 01/09/2025 - 14:43
Brasília (DF) 01/09/2025 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar
seg, 01/09/2025 - 14:36
Gaza, 03/07/2025 - Abdullah Hammad é carregado no hospital Nasser após ter sido baleado por forças israelenses, quando tentava coletar um saco de farinha no sul de Gaza. Foto: Médicos Sem Fronteiras/Divulgação
Internacional Israel comete genocídio em Gaza, diz associação de estudiosos
seg, 01/09/2025 - 14:30
Sede da INTERPOL em Praga, na República Tcheca. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons
Geral PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol
seg, 01/09/2025 - 14:09
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Esportes Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
seg, 01/09/2025 - 13:58
Ver mais seta para baixo