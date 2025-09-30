logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF

Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nesta tarde
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 14:38
Rio de Janeiro
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de “grande perigo” por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país. 

O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.

A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.

Orientações à população

  • Beber bastante líquido.
  • Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.
  • Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).
  • E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Relacionadas
Brasília-DF- 12/04/2025 Flores do Cerrado atrativas para Beija-Flores.Foto Marcelo Kuhlmann
Primavera começa com ondas de calor e baixa umidade no país
Brasília (DF), 24/09/2025 –Marina Silva e Gavin Newson após bilateral em Nova York - Foto: Fernando Donasci/MMA
Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA
Protesto em Londres relacionado à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29) 16/11/2024 REUTERS/Chris J. Ratcliffe
Europa defende combate às mudanças climáticas, mas não cumpre emissões
Edição:
Vinicius Lisboa
Inmet Umidade do Ar Baixa Umidade Seca Estiagem Goiás Distrito Federal Minas Gerais Bahia Mato Grosso Tocantins
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado
Economia Ipea acompanha BC e reduz projeção de inflação para 4,8% em 2025
ter, 30/09/2025 - 15:10
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF
ter, 30/09/2025 - 14:38
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto
ter, 30/09/2025 - 14:35
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump vai "esperar 3 ou 4 dias" por resposta do Hamas a plano de paz
ter, 30/09/2025 - 14:33
Colheita de soja, grãos de soja
Economia Prazo para entregar declaração do ITR 2025 termina nesta terça-feira
ter, 30/09/2025 - 14:31
São Paulo (SP), 30/09/2025 – Reunião sobre ações no combate a intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos Local: Palácio dos Bandeirantes São Paulo - SP Data: 30/09/2025 Foto: Marcelo S. Camargo / FUSSP
Saúde Tarcísio instala gabinete de crise para investigar metanol
ter, 30/09/2025 - 14:31
Ver mais seta para baixo