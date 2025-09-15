logo ebc
Saúde

Lei institui campanha para conscientização sobre câncer de pulmão

Mês de agosto será dedicado a esclarecimentos sobre sintomas da doença
Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 16:02
Brasília
A doutora Luciana Souza compara duas radiografias de tórax diferentes de um paciente enquanto conversa com um colega de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem da doença de coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Lei publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União institui a campanha Agosto Branco, que anualmente irá conscientizar a população sobre o câncer de pulmão.  

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pulmão é a quarta neoplasia mais incidente no Brasil.  

Nesse mês, serão realizadas campanhas de esclarecimento sobre os sintomas da doença em todas as suas fases, prognóstico e tratamento, bem como divulgação dos serviços de atenção à saúde de referência para o cuidado dos pacientes. 

As iniciativas serão desenvolvidas pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em cooperação com entidades civis, conselhos e associações profissionais, além de instituições de ensino. 

Agosto 

Desde 1986, o dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nessa data, são realizadas diversas ações para chamar a atenção da população a respeito dos males do tabagismo, considerado uma doença grave, caracterizada pela dependência de nicotina. Estudo feito por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil. 

Segundo o Inca, parar de fumar sempre vale a pena, em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada pelo cigarro, como câncer, enfisema ou derrame. 

Confira, a seguir, o que acontece com o organismo do fumante ao parar de fumar: 

  • após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal; 
  • após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue; 
  • após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza; 
  • após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor; 
  • após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida; 
  • após três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora; 
  • após um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade; 
  • após 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram. 

Quem deseja parar de fumar pode recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamento gratuito para o tabagismo.  

Consulte aqui a coordenação de controle do tabagismo da secretaria estadual ou municipal de Saúde de sua cidade para mais informações.

