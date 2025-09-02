logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, revela OMS

Suicídio tem consequência devastadora com 721 mil vítimas em 2021
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 15:50
Brasília
Sede da OMS em Genebra 2/2/2023 REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução

Dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. O cenário causa imensos prejuízos humanos e econômicos, alerta a instituição. 

“Embora muitos países tenham reforçado suas políticas e programas de saúde mental, maiores investimentos e ações são necessários globalmente para ampliar os serviços no intuito de proteger e promover a saúde mental das pessoas”, destacou a agência das Nações Unidas. 

Segundo a OMS, transtornos de saúde mental como ansiedade e depressão são altamente prevalentes em todos os países e comunidades, afetando pessoas de todas as idades e níveis de renda. “É a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, gerando perda de qualidade de vida”, acentuou a OMS.

Desafios

“Transformar os serviços de saúde mental é um dos desafios mais urgentes da saúde pública”, destacou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Investir em saúde mental significa investir em pessoas, comunidades e economias - um investimento que nenhum país pode se dar ao luxo de negligenciar”, acrescentou. 

“Cada governo e cada líder tem a responsabilidade de agir com urgência e garantir que os cuidados em saúde mental não sejam tratados como um privilégio, mas como um direito básico de todos”, concluiu Tedros.

Análise

Os números apresentados revelam que a prevalência de transtornos de saúde mental varia de acordo com o gênero e que mulheres são desproporcionalmente mais impactadas. Ansiedade e depressão figuram como os dois tipos de transtorno mais comuns tanto entre homens como entre mulheres. 

“O suicídio permanece como uma consequência devastadora, ceifando cerca de 721 mil vidas apenas em 2021 em todo o planeta”, alertou a OMS, ao citar o suicídio como uma das principais causas de morte entre jovens em todos os países e contextos socioeconômicos. 

“Apesar dos esforços globais, o progresso na redução da mortalidade por suicídio é insuficiente para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas que prevê uma redução de um terço nas taxas de suicídio até 2030. Na trajetória atual, apenas uma redução de 12% será alcançada até esse prazo.”  

Brasília (DF), 02/11/2024 - Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Suicídio permanece como consequência devastadora, ceifando 721 mil vidas em 2021 - Foto - Marcelo Camargo/Agência Brasil


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Impacto econômico

A agência avalia o impacto econômico dos transtornos mentais como impressionante. Embora os custos com saúde sejam substanciais, os custos indiretos, sobretudo os que envolvem perda de produtividade, são muito maiores. A estimativa é que depressão e ansiedade, juntas, custem à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano.

“Essas descobertas ressaltam a necessidade urgente de investimento sustentado, priorização mais rigorosa e colaboração multissetorial para expandir o acesso à saúde mental, reduzir o estigma e combater as causas profundas dos problemas de saúde mental”, concluiu a OMS. 

Relacionadas
Sede da OMS em Genebra 2/2/2023 REUTERS/Denis Balibouse
OMS recomenda uso de lenacapavir para prevenir infeção por HIV
Depressão, suicidio
Brasil tem mais de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio
Brasília (DF), 08/05/2025 - Estados e municípios realizam etapas preparatórias para 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Foto: conflgbtqia.org/Divulgação
Há 35 anos, OMS deixava de considerar homossexualidade uma doença
Edição:
Kleber Sampaio
OMS transtornos mentais impacto econômico Tedros Adhanom
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 02/09/2025 - STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF encerra primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
ter, 02/09/2025 - 18:05
São Paulo (SP), 02/09/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório do jornalista Mino Carta, no cemitério São Paulo. Jornalista fundador e diretor de redação da revista Carta Capital , Quatro Rodas, Isto É, Veja e Jornal da Tarde, faleceu aos 91 anos. Foto: Paulo Pinto/Agência
Política Lula diz que STF não deve temer EUA e espera que justiça seja feita
ter, 02/09/2025 - 18:05
corinthians, bahia, futebol feminino
Esportes Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol
ter, 02/09/2025 - 18:01
Brasília (DF) 02/09/2025 - Advogado durante sessão do STF de julgamento de Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama dos ataques golpistas. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Documento achado na casa de Torres era "minuta do Google", diz defesa
ter, 02/09/2025 - 17:52
Brasília (DF), 02/09/2025 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participa da VI Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Conferência debate investimentos para erradicar a pobreza
ter, 02/09/2025 - 17:51
secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao lado da presidente do México, Claudia Sheinbaum, e do presidente do Equador, Daniel Noboa. Foto: Reuters/Proibida reprodução
Internacional Secretário dos EUA viaja ao México e Equador enquanto ameaça Venezuela
ter, 02/09/2025 - 17:27
Ver mais seta para baixo