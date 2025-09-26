logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 é ampliado até domingo

Pedidos de revisão do Inep devem ser feitos no Sistema Revalida
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/09/2025 - 12:38
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para envio de recursos dos resultados preliminares da prova prática de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/1 foi prorrogado até este domingo (28), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O prazo terminaria nesta sexta-feira (26).

Para entrar com recurso contra a nota da avaliação, o participante deve usar o Sistema Revalida, clicar no link da Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.

A retificação do edital que amplia o prazo para recorrer está publicada no Diário Oficial da União.

Resultado final

Após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep, o resultado final da segunda etapa da primeira edição do ano do Revalida será divulgado em 31 de outubro.

O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.

Objetivos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. 

O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.

Revalida

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

A participação na segunda etapa dependeu da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Revalida 2025/1: candidatos já podem recorrer de resultado da 2ª etapa
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Revalida 2025/2: nota de corte da primeira fase fica em 61 pontos
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inscrições para segunda fase do Revalida 2025 começam nesta segunda
Edição:
Valéria Aguiar
2ª fase do Revalida 2025 Inep resultado final
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/09/2025 – Mariana Tokarnia, da Agência Brasil, é finalista do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Repórter da Agência Brasil é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo
sex, 26/09/2025 - 12:41
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Prazo para recurso da 2ª fase do Revalida 2025 é ampliado até domingo
sex, 26/09/2025 - 12:38
São Paulo (SP), 29/02/2020 - Primeiro ídolo do tênis de mesa brasileiro Ubiraci Rodrigues da Costa, Biriba, falece aos 80 anos. Lançamento do livro. Foto: Priscila Pedroso/Palmeiras
Esportes Primeiro ídolo do tênis de mesa brasileiro, Biriba morre aos 80 anos
sex, 26/09/2025 - 12:06
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
Geral Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
sex, 26/09/2025 - 11:39
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Delegado Freitas vai relatar processo contra Eduardo Bolsonaro
sex, 26/09/2025 - 11:35
Ex-diretor do FBI James Comey 30/09/2020 Comitê Judiciário do Senado/Divulgação via REUTERS
Internacional Ex-chefe do FBI é acusado criminalmente conforme Trump ataca críticos
sex, 26/09/2025 - 11:20
Ver mais seta para baixo