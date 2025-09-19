logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão

Objetivo da reclassificação é identificar indivíduos em risco
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2025 - 10:28
Brasília
Medição da pressão arterial.
© Divulgação/SESA/Governo do Paraná

Uma nova diretriz brasileira de manejo da pressão arterial passa a considerar a aferição 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicador de pré-hipertensão. O documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, a reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas no intuito de prevenir a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes.

A partir de agora, portanto, para que a aferição passe a ser considerada pressão normal, ela precisa ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o país. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Mulheres são mais afetadas por síndromes das pernas inquietas
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
STF fixa regras para autorização de procedimentos fora do rol da ANS
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Estudo busca eliminar transmissão vertical de vírus que causa leucemia
Edição:
Maria Claudia
Sociedade Brasileira de Cardiologia Hipertensão pressão arterial pré-hipertensão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Grupo de pessoas fazem exercídios físicos. Foto: TheOtherKev/Pixabay
Saúde Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas
sex, 19/09/2025 - 12:31
alison dos santos, mundial de atletismo
Esportes De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
sex, 19/09/2025 - 11:52
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
sex, 19/09/2025 - 11:49
Território Yanomami (RR), 08/09/2025 - Primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil assegura atendimento a urgências e casos graves. Foto: João Risi/MS
Saúde AgSUS abre 179 vagas para atuação em 34 municípios de 19 estados
sex, 19/09/2025 - 11:33
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho infantil Foto: TRT 3ª Região MG
Direitos Humanos Brasil tem redução recorde na lista Piores Formas de Trabalho Infantil
sex, 19/09/2025 - 11:23
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Internacional Ministro de Israel promete lucro e “boom imobiliário” em Gaza
sex, 19/09/2025 - 10:52
Ver mais seta para baixo