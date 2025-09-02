logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

RJ: dobram atendimentos de crianças com sintomas de covid-19 nas UPAS

Também aumentaram as solicitações de leitos pediátricos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 18:33
Rio de Janeiro
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Queimados, região metropolitana do Rio de Janeiro, é o único hospital público da cidade.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou nesta terça-feira (2) a nova edição do Panorama Covid-19, que indica aumento em três dos oito indicadores precoces da saúde, com tendência de crescimento nas últimas quatro semanas: testes rápidos de covid-19 analisados em laboratórios particulares; número de atendimentos de crianças com síndrome gripal em unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e solicitações de leitos pediátricos.

No intervalo entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, a taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios Dasa era de 9,5%. Em agosto, entre os dias 17 e 23 de agosto, o índice subiu para 14,5%.

O levantamento também aponta que, entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram atendimento numa UPA com sintomas da covid-19. Durante o mês de agosto, entre os dias 17 e 23, o número passou para 1.182.

No mesmo período, as solicitações de leitos pediátricos subiram de 192 para 280.

“Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia”, alertou a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Quatro estados apresentam aumento de síndrome respiratória por covid
Vacinação Covid ubs asa sul Brasília-DF, 11/06/2021 Foto: Walterson Rosa/MS
Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
São Paulo (SP), 09/06/2025 - A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo inicia ações de intensificação da vacinação contra a influenza. Posto de vacinação no Terminal Parque Dom Pedro II, no centro da capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio amplia vacinação contra covid-19 para pessoas com baixa imunidade
Edição:
Juliana Andrade
Unidades de Pronto Atendimento Rio de Janeiro covid-19
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Queimados, região metropolitana do Rio de Janeiro, é o único hospital público da cidade.
Saúde RJ: dobram atendimentos de crianças com sintomas de covid-19 nas UPAS
ter, 02/09/2025 - 18:33
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa, no Instituto Fernandes Figueira (IFF), da cerimônia de assinatura de atos do programa Agora Tem Especialistas, voltados à reestruturação dos institutos federais e do Hospital da Lagoa no estado. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
ter, 02/09/2025 - 18:23
Brasília (DF) 02/09/2025 - STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
ter, 02/09/2025 - 18:05
São Paulo (SP), 02/09/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório do jornalista Mino Carta, no cemitério São Paulo. Jornalista fundador e diretor de redação da revista Carta Capital , Quatro Rodas, Isto É, Veja e Jornal da Tarde, faleceu aos 91 anos. Foto: Paulo Pinto/Agência
Política Lula diz que STF não deve temer EUA e espera que justiça seja feita
ter, 02/09/2025 - 18:05
corinthians, bahia, futebol feminino
Esportes Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol
ter, 02/09/2025 - 18:01
Brasília (DF) 02/09/2025 - Advogado durante sessão do STF de julgamento de Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama dos ataques golpistas. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Documento achado na casa de Torres era "minuta do Google", diz defesa
ter, 02/09/2025 - 17:52
Ver mais seta para baixo