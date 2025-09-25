logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saúde lança campanha para reduzir recusa à doação de órgãos

Principal motivo é famílias não conversarem sobre desejo de doar
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 19:13
São Paulo
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de cerimônia de Lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Foto: Rafael Nascimento/MS.
© Rafael Nascimento/MS.

O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira (25), em São Paulo, uma campanha para estimular a doação de órgãos no país. O objetivo, diz a pasta, é tentar reverter a recusa de doação, que ainda atinge 45% das famílias brasileiras.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esclareceu que a  principal mensagem que o governo quer trazer para essas famílias é sobre a segurança e sobre a seriedade do Programa Nacional de Transplantes, que é reconhecido mundialmente. Padilha participou do lançamento da campanha no Hospital do Rim, na capital paulista.

"Quando um profissional de saúde vier conversar com a família para fazer essa doação, saiba que esse profissional de saúde tem todo o reconhecimento não só nacional, mas internacional de um programa extremamente seguro”, disse o ministro da Saúde. 

“O sistema de saúde brasileiro não tem venda de órgãos, não tem tráfico de órgãos. A gente conseguiu consolidar, ao longo desses anos, um programa extremamente sólido, que faz com que essa família possa ter a absoluta segurança em nossa obra”, acrescentou ele.

Em 2019, uma reportagem da Agência Brasil já alertava que o principal motivo para a não doação de um órgão era a negativa familiar. Segundo o médico José Medina Pestana, superintendente do Hospital do Rim, isso decorre do fato de que as famílias ficam inseguras em fazer a doação quando desconhecem se essa era a vontade do ente querido que morreu.

“Não tem mais nenhuma família que desconfie de morte encefálica, isso está bem claro, já faz parte da cultura do brasileiro, que já entendeu o que é a morte encefálica. Também não tem barreira religiosa: mesmo Testemunhas de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue, aceitam ser doadores e aceitam ser receptores de órgãos. Também não temos nenhuma barreira cultural aqui: por alguma razão cultural, a população brasileira é bastante solidária", descartou.

"A principal razão [para a negativa da doação] – e é por isso que a campanha do Ministério da Saúde reforça isso - é que é preciso avisar à família [que você é um doador]. Quando a família nega, é porque a pessoa nunca falou em vida que queria ser doadora ou não”, acrescentou.

Política nacional

Durante o evento de lançamento da campanha que pretende estimular que as pessoas conversem com suas famílias em vida e se reconheçam como doadoras, o ministro da Saúde também assinou uma portaria que cria a Política Nacional de Doação e Transplantes. Essa foi a primeira vez que a política foi descrita em portaria específica, desde 1997, quando o sistema de doações foi criado.

A política, informa o ministério, organiza os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes, “reforçando a ética, a transparência, o respeito ao anonimato e a gratuidade no acesso pelo SUS”.

Um dos grandes avanços dessa política, destaca a pasta, é a regulamentação dos transplantes de intestino delgado e multivisceral, que agora foram incluídos no SUS. Com isso, pacientes que tenham falência intestinal poderão ser tratados totalmente na rede pública de saúde, desde a reabilitação intestinal até os procedimentos de pré e pós-transplante.

Outra inovação dessa política é a incorporação do uso rotineiro da membrana amniótica, tecido obtido da placenta após o parto, para pacientes queimados, em especial crianças. Esse procedimento, diz o ministério, favorece a cicatrização e reduz as dores e o risco de infecções.

“A nova política e o regulamento técnico representam um avanço importante para o Sistema Nacional de Transplantes. A redistribuição macrorregional garante que os órgãos sejam direcionados de forma mais eficiente, respeitando as malhas aéreas e assegurando que cheguem mais rapidamente aos hospitais. Isso amplia a possibilidade de transplantes em regiões que hoje realizam menos procedimentos e fortalece a equidade no acesso”, disse o ministro.

Outro lançamento realizado durante o evento foi o do Programa Nacional de Qualidade na Doação de Òrgãos e Tecidos para Transplantes, chamado de Prodot. Esse programa tem o objetivo de reconhecer e valorizar as equipes que atuam dentro dos hospitais e que são as responsáveis pela identificação dos potenciais doadores. Esses profissionais terão incentivos financeiros conforme o volume de atendimento e indicadores de desempenho, incluindo o aumento das doações.

SUS é campeão em transplantes

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição mundial em número absoluto de procedimentos de transplantes de órgãos, atrás apenas de Estados Unidos e China. No entanto, o país lidera em transplantes realizados integralmente por um sistema público. Só no primeiro semestre deste ano, foram realizados 14,9 mil transplantes, o maior número da série histórica. Mas esse valor poderia ser ainda maior se a recusa não fosse ainda tão grande.

Mais de 80 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. Por isso, o Ministério da Saúde considera essencial sensibilizar as famílias do país sobre a importância da doação de órgãos, já que são elas que decidem pela doação ainda no hospital.

Com o mote, Doação de Órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Converse com a sua família, seja um doador, a campanha começará a ser veiculada ainda neste mês de setembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, no dia 27.

Relacionadas
Hospital de Bonsucesso retoma transplantes de córnea após incêndio
Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus, carros e motos no trânsito da rua Augusta, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso
Edição:
Vinicius Lisboa
Transplante de órgãos transplante Ministério da Saúde Alexandre Padilha hospital do rim São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
Geral Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, aponta Receita
qui, 25/09/2025 - 19:52
Gaza, 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em tenda improvisada para repórteres na Cidade de Gaza. Foto: Sindicato dos Jornalistas da Palestina/Divulgação
Internacional Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
qui, 25/09/2025 - 19:48
Carl Lewis, expo cob
Esportes COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
qui, 25/09/2025 - 19:47
Logo da Agência Brasil
Geral Festival Revelando SP começa com cultura produzida fora das capitais
qui, 25/09/2025 - 19:25
São Paulo (SP), 25/09/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de cerimônia de Lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Foto: Rafael Nascimento/MS.
Saúde Saúde lança campanha para reduzir recusa à doação de órgãos
qui, 25/09/2025 - 19:13
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2023 – Clínica da Família Pedro Fernandes Filho, em Irajá, na zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
qui, 25/09/2025 - 18:52
Ver mais seta para baixo