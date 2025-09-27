logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado

Governo federal divulgou alerta após casos de intoxicação no estado
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 27/09/2025 - 18:13
São Paulo
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
© Biodiesel Brasil

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo informou neste sábado (27) que foram registradas duas mortes por intoxicação por metanol no estado desde junho uma em São Bernardo do Campo e outra na capital paulista.

No período, foram confirmados seis casos de intoxicação pela substância no estado. O CVS informou que, atualmente, há dez casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada, na capital paulista.. 

“A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco”, disse o CVS, em nota.

O que é metanol 

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor.

É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos. Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.

A substância não pode ser destinada diretamente para consumo humano.

Alerta

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou um alerta nessa sexta-feira (26) após o estado de São Paulo registrar casos de intoxicação por metanol, nos últimos 25 dias, pelo consumo de bebida alcóolica adulterada.

Os casos foram considerados fora do padrão por terem ocorrido em um curto período de tempo e também pela relação com ingestão de bebida alcóolica.

Foram nove notificações enviadas ao sistema de alertas do governo federal pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas (SP), unidade de referência em toxicologia no estado e que atende diversos municípios paulistas.

"O Ciatox recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros. São registros inéditos no referido centro toxicológico", informou a Senad. 

A secretaria chama a atenção para "surtos epidêmicos"

"O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias", acrescentou a nota. 

* Colaborou Guilherme Jeronymo, de São Paulo

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Edição:
Carolina Pimentel
metanol bebida alcóolica São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/09/2025 – Demostração do novo sistema de alerta de emergencia no Distrito Federal, além da mensagem é acompnahado de um sinal sonoro. Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT
sab, 27/09/2025 - 18:47
Rio de Janeiro (RJ), 27/09/2025 – Dia de Cosme e Damião, santos católicos também adorados nas religiões de matriz africana, é celebrado com tradicional distribuição de doces para crianças nas ruas do bairro do Andaraí, Zona Norte da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Fé e alegria marcam o dia de Cosme e Damião no Rio de Janeiro
sab, 27/09/2025 - 18:38
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde SP confirma 2 mortes de intoxicação por metanol no estado
sab, 27/09/2025 - 18:13
Brasília (DF), 27/09/2025 – Duelo entre Fluminense e Botafogo pela Série A do Brasileirão tem transmissão da Nacional. Arte EBC
Esportes Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
sab, 27/09/2025 - 18:04
Rio de Janeiro (RJ), 27/09/2025 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita o Hospital Federal do Andaraí para acompanhar obras e a inauguração de novas instalações. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
sab, 27/09/2025 - 17:38
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 - Primeiro ministro, Sergei Lavrov (Rússia), após foto oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Rússia alerta que qualquer agressão terá "resposta decisiva"
sab, 27/09/2025 - 16:25
Ver mais seta para baixo