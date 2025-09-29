logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre

Bahia e Minas Gerais também já tiveram episódios de intoxicação
Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 18:16
São Paulo
Bares funcionando na zona sul do Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os casos recentes de pessoas que morreram ou ficaram com sequelas após o consumo de bebidas adulteradas com metanol não são inéditos no estado de São Paulo. Em 1992, quatro pessoas morreram e cerca de outras 160 tiveram sintomas, como náuseas. À época, o Instituto Adolfo Lutz atestou que as bebidas, consumidas em uma danceteria em Diadema, estavam contaminadas pelo produto, que é altamente tóxico.

Segundo registros da imprensa à época, os casos aconteceram em 27 de dezembro de 1992, quando cerca de 50 pessoas foram ao Hospital Público de Diadema com sintomas de intoxicação, como dores de cabeça, náusea e problemas nos olhos. Eles consumiram uma bebida chamada “bombeirinho”, mistura de vodca com groselha.

Posteriormente, em 5 de janeiro, mais 110 pessoas foram ao mesmo hospital da cidade do Grande ABC, sendo que 28 delas ficaram internadas e três morreram. A quarta morte aconteceu no município vizinho de Santo André, onde o corpo de um operário foi achado na divisa de São Paulo e o Instituto Médico Legal detectou o metanol.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cachaça e cerveja contaminadas

Em 1999, a Bahia registrou 35 mortes em 10 cidades. Na ocasião, os óbitos aconteceram por ingestão de cachaça contaminada com etanol.

Outro caso relacionado à contaminação de bebidas foi o da cerveja da marca Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais. Na ocasião, 29 pessoas foram intoxicadas por dietilenoglicol, substância tóxica usada na fabricação de bebidas que vazou de um dos tanques de produção. Elas desenvolveram uma síndrome que causou insuficiência renal aguda. Desse total, dez pessoas morreram e 19 apresentaram sequelas graves.

Sintomas e orientações

O Ministério da Justiça e Segurança Pública alerta que devem ser tratados como suspeita de adulteração sintomas como visão turva, dor de cabeça e náusea.

Caso os consumidores manifestem estes sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico urgente e acionar o Disque-Intoxicação ou Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) para as devidas orientações. 

Relacionadas
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
Após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem alerta
Brasília (DF), 29/09/2025 – Drinks. Foto: Gadini/Pixabay
Grande São Paulo tem 3ª morte por suspeita de intoxicação por metanol
Edição:
Amanda Cieglinski
metanol bebida contaminada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 12/07/2024 O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne com dirigentes do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e lideranças indígenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
seg, 29/09/2025 - 18:45
Brasília (DF), 29/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de abertura da 5ª conferência nacional de políticas para as mulheres. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional
seg, 29/09/2025 - 18:45
Cole Palmer após partida do Chelsea contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes FIFPro pede revisão de calendário para evitar esgotamento de jogadores
seg, 29/09/2025 - 18:34
Letreiro de Hollywood em Los Angeles 19/10/2017 REUTERS/Lucy Nicholson
Internacional Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora do país
seg, 29/09/2025 - 18:25
Bares funcionando na zona sul do Rio de Janeiro
Saúde SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre
seg, 29/09/2025 - 18:16
Brasília (DF), 29/09/2025 – Drinks. Foto: Gadini/Pixabay
Geral Grande São Paulo tem 3ª morte por suspeita de intoxicação por metanol
seg, 29/09/2025 - 18:10
Ver mais seta para baixo