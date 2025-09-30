logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Tarcísio instala gabinete de crise para investigar metanol

Governador nega relação de crime organizado com contaminação
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 14:31
São Paulo
São Paulo (SP), 30/09/2025 – Reunião sobre ações no combate a intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos Local: Palácio dos Bandeirantes São Paulo - SP Data: 30/09/2025 Foto: Marcelo S. Camargo / FUSSP
© Marcelo S. Camargo / FUSSP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje (30) em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que o problema das contaminações por metanol em bebidas alcoólicas é “estrutural”, não tendo relação com o crime organizado como tem sido especulado.

O governador ressaltou que foi instalado um gabinete de crise, que vai se reunir periodicamente para acompanhar a evolução dos fatos: “vamos fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas. A partir dessa interdição cautelar, vamos aprofundar as investigações com a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda”.

“Muito tem se especulado sobre participação do crime organizado nessa adulteração de bebidas. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja participação do PCC. Os inquéritos têm apontado pessoas que atuam de forma isolada em destilarias clandestinas, sem relação entre si e sem vínculo com crime organizado”, afirmou o governador.

Para Tarcísio, trata-se de um problema estrutural, sendo que as fiscalizações são feitas com frequência.  O governador lembrou que no estado de São Paulo nesse mês de setembro foram feitas 43 mil fiscalizações realizadas em estabelecimentos comerciais.

“Em 2016 houve modificação de instrução normativa da Receita Federal que tratava dos selos de bebida (IN 1637/2016, que modificou a IN 1432/2013), o que fragilizou o controle do setor. Nos últimos dias, foram apreendidas 50 mil garrafas suspeitas e 15 milhões de selos fraudados em operações.”

Na coletiva, Tarcísio disse também que serão criados canais de denúncia: o 181, da Secretaria de Segurança Pública, e um canal específico do Procon só para bebida adulterada, já disponível no portal do órgão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele ressaltou que há em andamento uma operação hoje (30) em Americana, que descobriu uma destilaria clandestina, com a realização de duas prisões de pessoas que estavam adulterando bebida.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada 

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Relacionadas
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saiba os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Vigilância Sanitária de SP emite alerta sobre contaminação por metanol
Brasília (DF), 30/09/2025 – O diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
Edição:
Valéria Aguiar
metanol governador Tarcísio de Freitas São Paulo Intoxicação gabinete de crise
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF
ter, 30/09/2025 - 14:38
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto
ter, 30/09/2025 - 14:35
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump vai "esperar 3 ou 4 dias" por resposta do Hamas a plano de paz
ter, 30/09/2025 - 14:33
Colheita de soja, grãos de soja
Economia Prazo para entregar declaração do ITR 2025 termina nesta terça-feira
ter, 30/09/2025 - 14:31
São Paulo (SP), 30/09/2025 – Reunião sobre ações no combate a intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos Local: Palácio dos Bandeirantes São Paulo - SP Data: 30/09/2025 Foto: Marcelo S. Camargo / FUSSP
Saúde Tarcísio instala gabinete de crise para investigar metanol
ter, 30/09/2025 - 14:31
Brasília - 29/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira
ter, 30/09/2025 - 13:07
Ver mais seta para baixo